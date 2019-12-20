Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото

На горнолыжных курортах Карпат растаял весь снег. Стоит ли ехать на Драгобрат, Пилиповец и Буковель - читайте на Styler.

Теплая погода на Закарпатье привела к тому, что в горах температура воздуха составляет около 0 градусов. Кроме того, в горах практически нет снега, и это очень плохо сказывается на горнолыжных курортах.

Скриншот с онлайн-камеры

Почти все курорты в Карпатах пустуют. Снега нет на трассах в Пилипце, Драгобрате, Подобовеце и других. В данный момент со всех курортов работает только Буковель, поскольку у него есть свои "пушки", которые накрывают трассу искусственным снегом.

Скриншот с онлайн-камеры

Катастрофическую ситуацию для всех любителей лыж и сноубордов можно увидеть снимках с онлайн-камер, которые показывают ситуацию на курортах.

Скриншот с онлайн-камеры

Напомним, что погода в Украине может существенно измениться к новогодним и рождественским праздникам. Синоптики считают, что в конце декабря температура воздуха начнет снижаться. Но изначально минусовая температура будет только ночью. Также возможно Украину накроют снегопады.

Ранее сообщалось о том, что рекордное потепление привело к аномалии во Львове, где расцвела калина и на магнолии появились почки в два сантиметра. Кроме того, на яблонях появились плоды.