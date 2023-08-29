Горіховий Спас: що категорично не можна робити сьогодні, а що вважається дуже добрим знаком

29 серпня в Україні відзначають Третій Спас - Горіховий, присвячений дню святкування у православній церкві перенесення Нерукотворного образу Спасителя.
Цей день вважається важливою подією у релігійному календарі, і його супроводжують різноманітні обряди, прикмети та заборони.
Що можна і не можна робити в Горіховий Спас, які традиції пов'язані з цим днем - читайте у матеріалі Styler.
Цього дня особливо важливо пожертвувати щось на благодійні цілі. Це може бути як фінансова, так і інша матеріальна допомога нужденним, притулкам чи благодійним організаціям, донат на ЗСУ.
Прояв турботи про ближнього у цей день вважається добрим знаком. Ви можете надати духовну підтримку рідним і близьким або допомогти людям, які потребують допомоги.
Подарунки, що символізують доброту та турботу, можна дарувати близьким. Горіхи, квіти та інші дрібниці можуть стати символічними проявами уваги.
У цей день багато віруючих здійснюють молитовні практики та моляться за здоров'я, благополуччя та захист від бід.
Наші пращури з борошна нового помелу пекли хліб, який освячували в церкві. Потім його дбайливо ділили між усіма членами сім'ї, а також роздавали нужденним, щоб у будинку був достаток та здоров'я.
До церкви на освячення потрібно нести крім хліба ще й зерно, горіхи, горіхові гілки, яблука та мед - після освячення вони стають символом здоров'я та довголіття.
29 серпня День ангела (іменини) святкують Анна, Герасим, Лаврентій, Ніл, Олександр, Степан, Яків.
Головне, пам'ятайте: Горіховий Спас - день, коли віра і традиції переплітаються, нагадуючи нам про важливість турботи про близьких і про те, що не можна забувати про духовні цінності у суєтному повсякденному житті.
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Також нагадуємо, що з 1 вересня церковний календар в Україні зміниться.