Ореховый Спас: что категорически нельзя делать сегодня, а что считается очень добрым знаком

29 августа в Украине отмечают Третий Спас - Ореховый, приуроченный ко дню празднования в православной церкви перенесения Нерукотворного образа Спасителя.
Этот день считается важным событием в религиозном календаре, и его сопровождают разнообразные обряды, приметы и запреты.
Что можно и нельзя делать в Ореховый Спас, какие традиции связаны с этим днем - читайте в материале Styler.
В этот день особенно важно пожертвовать что-то на благотворительные цели. Это может быть как финансовая, так и другая материальная помощь нуждающимся, приютам или благотворительным организациям.
Проявление заботы о ближнем в этот день считается добрым знаком. Вы можете оказать духовную поддержку родным и близким или помочь людям, нуждающимся в помощи.
Подарки, символизирующие доброту и заботу, можно дарить близким. Орехи, цветы и другие мелочи могут стать символическими проявлениями внимания.
В этот день многие верующие совершают молитвенные практики и молятся о здоровье, благополучии и защите от бед.
Наши предки из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.
В церковь на освящение нужно нести кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки и мед - после освящения они становятся символом здоровья и долголетия.
29 августа День ангела (именины) празднуют: Анна, Герасим, Лаврентий, Нил, Александр, Степан, Яков.
Главное, помните: Ореховый Спас - день, когда вера и традиции переплетаются, напоминая нам о важности заботы о близких и о том, что нельзя забывать о духовных ценностях в суетной повседневной жизни.
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Також нагадуємо, що з 1 вересня церковний календар в Україні зміниться.