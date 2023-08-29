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Горіховий Спас: що категорично не можна робити сьогодні, а що вважається дуже добрим знаком

Вівторок 29 серпня 2023 06:01
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Горіховий Спас: що категорично не можна робити сьогодні, а що вважається дуже добрим знаком Сьогодні святкують Горіховий Спас (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Styler

29 серпня в Україні відзначають Третій Спас - Горіховий, присвячений дню святкування у православній церкві перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

Цей день вважається важливою подією у релігійному календарі, і його супроводжують різноманітні обряди, прикмети та заборони.

Що можна і не можна робити в Горіховий Спас, які традиції пов'язані з цим днем - читайте у матеріалі Styler.

Що не можна робити сьогодні

  • відмовляти в милостині нужденним
  • лінуватися і ледарювати (цього дня потрібно активно готуватися до зими, роблячи запаси)
  • сваритися, лаятись, бажати комусь зла (погані думки повернуться до вас бумерангом)
  • купатися у водоймах (вважається, що в цей день купання може принести невдачу і навіть біду)
  • зрошувати город (вважається, що зрошення городу приверне дощ, що може негативно вплинути на врожай)
  • позичати гроші (вони можуть не повернутися)
  • збирати горіхи (це пов'язано з повагою до свята та символікою горіхового дерева)

Що потрібно зробити сьогодні

Цього дня особливо важливо пожертвувати щось на благодійні цілі. Це може бути як фінансова, так і інша матеріальна допомога нужденним, притулкам чи благодійним організаціям, донат на ЗСУ.

Прояв турботи про ближнього у цей день вважається добрим знаком. Ви можете надати духовну підтримку рідним і близьким або допомогти людям, які потребують допомоги.

Подарунки, що символізують доброту та турботу, можна дарувати близьким. Горіхи, квіти та інші дрібниці можуть стати символічними проявами уваги.

У цей день багато віруючих здійснюють молитовні практики та моляться за здоров'я, благополуччя та захист від бід.

Що потрібно освятити у храмі

Наші пращури з борошна нового помелу пекли хліб, який освячували в церкві. Потім його дбайливо ділили між усіма членами сім'ї, а також роздавали нужденним, щоб у будинку був достаток та здоров'я.

До церкви на освячення потрібно нести крім хліба ще й зерно, горіхи, горіхові гілки, яблука та мед - після освячення вони стають символом здоров'я та довголіття.

Прикмети на 29 серпня

  • спека в цей день обіцяє холодну та дощову другу половину вересня
  • хороша ясна та помірна погода знаменує коротку зиму
  • різко почався дощ, гримить гроза - до теплої осені
  • з'їжте перший горіх самі, а другий віддайте першому зустрічному, щоб відвести від себе псування.

У кого День ангела сьогодні

29 серпня День ангела (іменини) святкують Анна, Герасим, Лаврентій, Ніл, Олександр, Степан, Яків.

Головне, пам'ятайте: Горіховий Спас - день, коли віра і традиції переплітаються, нагадуючи нам про важливість турботи про близьких і про те, що не можна забувати про духовні цінності у суєтному повсякденному житті.

До речі, читайте про те, коли будуть дзеркальні дати у вересні.

Також нагадуємо, що з 1 вересня церковний календар в Україні зміниться.

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