Горіховий Спас: що категорично не можна робити сьогодні, а що вважається дуже добрим знаком
29 серпня в Україні відзначають Третій Спас - Горіховий, присвячений дню святкування у православній церкві перенесення Нерукотворного образу Спасителя.
Цей день вважається важливою подією у релігійному календарі, і його супроводжують різноманітні обряди, прикмети та заборони.
Що можна і не можна робити в Горіховий Спас, які традиції пов'язані з цим днем - читайте у матеріалі Styler.
Що не можна робити сьогодні
- відмовляти в милостині нужденним
- лінуватися і ледарювати (цього дня потрібно активно готуватися до зими, роблячи запаси)
- сваритися, лаятись, бажати комусь зла (погані думки повернуться до вас бумерангом)
- купатися у водоймах (вважається, що в цей день купання може принести невдачу і навіть біду)
- зрошувати город (вважається, що зрошення городу приверне дощ, що може негативно вплинути на врожай)
- позичати гроші (вони можуть не повернутися)
- збирати горіхи (це пов'язано з повагою до свята та символікою горіхового дерева)
Що потрібно зробити сьогодні
Цього дня особливо важливо пожертвувати щось на благодійні цілі. Це може бути як фінансова, так і інша матеріальна допомога нужденним, притулкам чи благодійним організаціям, донат на ЗСУ.
Прояв турботи про ближнього у цей день вважається добрим знаком. Ви можете надати духовну підтримку рідним і близьким або допомогти людям, які потребують допомоги.
Подарунки, що символізують доброту та турботу, можна дарувати близьким. Горіхи, квіти та інші дрібниці можуть стати символічними проявами уваги.
У цей день багато віруючих здійснюють молитовні практики та моляться за здоров'я, благополуччя та захист від бід.
Що потрібно освятити у храмі
Наші пращури з борошна нового помелу пекли хліб, який освячували в церкві. Потім його дбайливо ділили між усіма членами сім'ї, а також роздавали нужденним, щоб у будинку був достаток та здоров'я.
До церкви на освячення потрібно нести крім хліба ще й зерно, горіхи, горіхові гілки, яблука та мед - після освячення вони стають символом здоров'я та довголіття.
Прикмети на 29 серпня
- спека в цей день обіцяє холодну та дощову другу половину вересня
- хороша ясна та помірна погода знаменує коротку зиму
- різко почався дощ, гримить гроза - до теплої осені
- з'їжте перший горіх самі, а другий віддайте першому зустрічному, щоб відвести від себе псування.
У кого День ангела сьогодні
29 серпня День ангела (іменини) святкують Анна, Герасим, Лаврентій, Ніл, Олександр, Степан, Яків.
Головне, пам'ятайте: Горіховий Спас - день, коли віра і традиції переплітаються, нагадуючи нам про важливість турботи про близьких і про те, що не можна забувати про духовні цінності у суєтному повсякденному житті.
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Також нагадуємо, що з 1 вересня церковний календар в Україні зміниться.