Ореховый Спас: что категорически нельзя делать сегодня, а что считается очень добрым знаком

Этот день считается важным событием в религиозном календаре, и его сопровождают разнообразные обряды, приметы и запреты.

29 августа в Украине отмечают Третий Спас - Ореховый, приуроченный ко дню празднования в православной церкви перенесения Нерукотворного образа Спасителя.

Что можно и нельзя делать в Ореховый Спас, какие традиции связаны с этим днем - читайте в материале Styler .

Что нельзя делать сегодня

отказывать в подаянии нуждающимся

лениться и бездельничать (в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы)

ссориться, ругаться, желать кому-нибудь зла (плохие мысли вернутся к вам бумерангом)

купаться в водоемах (считается, что в этот день купание может принести невезение и даже беду)

орошать огород (считается, что орошение огорода привлечет дождь, что может негативно повлиять на урожай)

давать взаймы деньги (они могут не вернуться)

собирать орехи (это связано с уважением к празднику и символикой орехового дерева)

Что нужно сделать сегодня

В этот день особенно важно пожертвовать что-то на благотворительные цели. Это может быть как финансовая, так и другая материальная помощь нуждающимся, приютам или благотворительным организациям.

Проявление заботы о ближнем в этот день считается добрым знаком. Вы можете оказать духовную поддержку родным и близким или помочь людям, нуждающимся в помощи.

Подарки, символизирующие доброту и заботу, можно дарить близким. Орехи, цветы и другие мелочи могут стать символическими проявлениями внимания.

В этот день многие верующие совершают молитвенные практики и молятся о здоровье, благополучии и защите от бед.

Что нужно освятить в храме

Наши предки из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение нужно нести кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки и мед - после освящения они становятся символом здоровья и долголетия.

Приметы на 29 августа

жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября

хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму

резко начался дождь, гремит гроза - к теплой осени

съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.

У кого День ангела сегодня

29 августа День ангела (именины) празднуют: Анна, Герасим, Лаврентий, Нил, Александр, Степан, Яков.

Главное, помните: Ореховый Спас - день, когда вера и традиции переплетаются, напоминая нам о важности заботы о близких и о том, что нельзя забывать о духовных ценностях в суетной повседневной жизни.