Горіховий Спас 2024: як красиво привітати близьких віршами чи прозою
Сьогодні, 16 серпня, відзначається Горіховий Спас, який також називають Хлібним і Третім Спасом. Свято було встановлено на честь перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси в Константинополь у 944 році.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Горіховим Спасом у віршах або прозі, та листівки до свята.
Традиції свята
Однією з головних традицій Горіхового Спасу є випікання пирогів та хліба зі свіжозібраного борошна. Це символізує вдячність за врожай і прохання про благословення на наступний рік.
Християни вірять, що на Горіховий Спас обов'язково слід придбати нове полотно або рушник. Це пов'язано з легендою про те, як Христос витер обличчя рушником і на ньому залишився відбиток Його лику. Відтоді освячене в храмі полотно вважається оберегом, здатним принести щастя і добробут у дім.
Готову випічку разом із горіхами несуть до церкви для освячення. Це надає їм особливої сили та божественного благословення. Завершується свято урочистою вечерею, на яку запрошують рідних і друзів. На столі обов'язково повинні бути страви з горіхами, адже вони є символом цього дня.
Як красиво привітати з Горіховим Спасом (зображення: kartynka.top)
Красиві вірші до свята
Ще тепло, але осінь у порога,
І Горіховий Спас прийшов.
Ми в храмі будемо славити Бога,
І, щоб до молитов Він наших зійшов,
Хвалу Йому співати будемо,
І від душі Його просити,
Щоб хліб дав нам насущний,
І всіх нас вчив життя любити!
***
Ось Третій Спас настав, Горіховий,
І літо наближається до кінця.
Всіх християн хочемо привітати ми,
І хвалити в молитвах Творця!
Спасибі, Господи, Тобі за все,
За хліб насущний, що їмо,
Бережи нас Бог від бід будь-яких,
В Тебе ми віру збережемо!
Красиві вітання до Полотняного Спасу (зображення: liza.ua)
Як привітати рідних прозою
З Горіховим Спасом! Бажаю, щоб усі труднощі та проблеми життя розв'язувалися легко і швидко, як горішки, що тріщать під зубами. Нехай ваші дні будуть наповнені теплом, любов’ю і щастям, а посмішка на вашому обличчі завжди освітлює шлях для вас і ваших близьких.
***
Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе вам благодать і радість. Бажаю, щоб ваше життя було міцним і надійним, як горіхова шкаралупа, а ваше здоров'я і щастя не знали меж. Хай буде взаєморозуміння, гармонія і любов у вашій родині.
Листівки до Горіхового Спасу (зображення: kartynka.top)
З Третім Горіховим Спасом! Нехай цей день принесе вам мир і спокій, а ангели охороняють від всіх негараздів. Бажаю вам багато років щасливого життя, міцної віри та чистих думок. Нехай кожен день буде наповнений радістю і добром.
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З Горіховим Спасом! Бажаю вам чистого неба, здоров’я і ситого життя. Нехай на вашому столі завжди буде свіжий і смачний хліб, а ваші запаси на зиму будуть щедрими і різноманітними.
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З Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе вам спокій і гармонію, а кожен день буде наповнений щасливими моментами. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку і тепла в домі, а також щедрих урожаїв і радісних подій у житті.
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Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай ваші дні будуть сповнені світлом і радістю, а життя - гармонією і достатком. Бажаю вам великих успіхів у всіх справах, тепла та любові в родині, а також благословення і удачі на кожному кроці.
Привітання до Хлібного Спасу (зображення: liza.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Благовіст", "Уроки Біблії", "Вітання".