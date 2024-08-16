Ореховый Спас 2024: как красиво поздравить близких стихами или прозой

Сегодня, 16 августа, отмечается Ореховый Спас, также называемый Хлебным и Третьим Спасом. Праздник был установлен в честь перенесения Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году.

РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Ореховым Спасом в стихах или прозе, и открытки к празднику.

Традиции праздника

Одной из главных традиций Орехового Спаса является выпекание пирогов и хлеба из свежесобранной муки. Это символизирует благодарность за урожай и просьбу о благословении на следующий год.

Христиане верят, что на Ореховый Спас обязательно следует приобрести новое полотно или полотенце. Это связано с легендой о том, как Христос вытер лицо полотенцем и на нем осталось отражение Его лика. С того времени освящённое в храме полотно считается оберегом, способным принести счастье и благополучие в дом.

Готовую выпечку вместе с орехами несут в церковь для освящения. Это придает им особую силу и божественное благословение. Завершается праздник торжественным ужином, на который приглашают родных и друзей. На столе обязательно должны быть блюда с орехами, ведь они символом этого дня.

Как красиво поздравить с Ореховым Спасом (изображение: kartynka.top)

Красивые стихи к празднику

Ще тепло, але осінь у порога,

І Горіховий Спас прийшов.

Ми в храмі будемо славити Бога,

І, щоб до молитов Він наших зійшов,

Хвалу Йому співати будемо,

І від душі Його просити,

Щоб хліб дав нам насущний,

І всіх нас вчив життя любити!

***

Ось Третій Спас настав, Горіховий,

І літо наближається до кінця.

Всіх християн хочемо привітати ми,

І хвалити в молитвах Творця!

Спасибі, Господи, Тобі за все,

За хліб насущний, що їмо,

Бережи нас Бог від бід будь-яких,

В Тебе ми віру збережемо!

Красивые поздравления к Полотняному Спасу (изображение: liza.ua)

Как поздравить родных прозой

С Ореховым Спасом! Желаю, чтобы все трудности и проблемы жизни решались легко и быстро, как трещащие под зубами орешки. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, любовью и счастьем, а улыбка на вашем лице всегда освещает путь для вас и ваших близких.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет вам благодать и радость. Желаю, чтобы ваша жизнь была крепкой и надежной, как ореховая скорлупа, а ваше здоровье и счастье не знали предела. Пусть будет взаимопонимание, гармония и любовь в вашей семье.

Открытки к Ореховому Спасу (изображение: kartynka.top)

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет вам мир и покой, а ангелы охраняют от всех невзгод. Желаю вам много лет счастливой жизни, крепкой веры и чистых мыслей. Пусть каждый день будет наполнен радостью и добром.

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С Ореховым Спасом! Желаю вам чистого неба, здоровья и сытой жизни. Пусть на вашем столе всегда будет свежий и вкусный хлеб, а ваши запасы на зиму будут щедрыми и разнообразными.

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С Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет вам покой и гармонию, а каждый день будет наполнен счастливыми моментами. Желаю вам крепкого здоровья, обилия и тепла в доме, а также щедрых урожаев и радостных событий в жизни.

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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши дни будут преисполнены светом и радостью, а жизнь - гармонией и достатком. Желаю вам больших успехов во всех делах, тепла и любви в семье, а также благословения и удачи на каждом шагу.

Поздравления к Хлебному Спасу (изображение: liza.ua)