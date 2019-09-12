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Гори в пеклі! Сенцов публічно спалив свою тюремну робу (відео)

STYLERПерсони    12.09.2019 - 23:00
Гори в пеклі! Сенцов публічно спалив свою тюремну робу (відео)
Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов попрощався з самою ненависною річчю

Олег Сенцов публічно спалив свою тюремну робу. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці журналіст і активіст "Автомайдану" Макс Прокопенко.

Сенцов щедро полив робу бензином і під слова "Гори в пеклі", підпалив. Після чого вона спалахнула і в якісь секунди згоріла вщент.

"Це роба ув'язненого. Найбільш ненависна річ на землі, яку я не люблю", - сказав колишній в'язень Кремля.

Причому один з присутніх при спаленні зауважив, що туди треба було помістити портрет Путіна.

При спаленні ненависного предмета одягу були поруч близькі і знайомі звільненого українського героя.

Олег Сенцов попрощався з самої ненависної річчю на світі.

Опубліковано Максом Прокопенком Четвер, 12 вересня 2019 р.

Олег Сенцов спалив свою тюремну робу (відео: facebook.com/max.prokopenko)

Користувачі мережі привітали Олега з ще одним символічним звільненням з полону, в якому він пробув 5,5 років.

  • Так символічно!
  • Супер!
  • Художник.
  • Щось швидко згоріла. Матеріал - гі*но.

Гори в пеклі! Сенцов публічно спалив свою тюремну робу (відео)

Олег Сенцов спалив свою тюремну робу (скрін: facebook.com/max.prokopenko)

Раніше ми писали, що Олег Сенцов нарешті зустрівся з мамою і сином, які виїхали з Криму, як тільки побачили, як їхня рідна людина ступила на українську землю в Борисполі.

Нагадаємо, Сенцов і Кольченко повернулися в Україну в рамках великого обміну полоненими 7 вересня.

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