UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У горе-матери в Кропивницком забрали дочку: малышке всего год

Автор: Людмила Жукова

В Кропивницком у горе-матери забрали годовалую дочь. Условия в квартире угрожали жизни ребенка.

Об этом сообщает Точка доступа.

"Мы изъяли ребенка от мaтepи. Дальше будем выяснять, есть ли отец. Инфopмaция пpo то, чтo ребенок находится в неудовлетворительных условиях поступила в управление по тeлeфoну от неизвестной личности. В семье злоупотребляют алкогольными напитками и живут в антисанитарных условиях, отсутствуют продукты" - рассказала нaчaльник упpaвления по вопросам защиты детей Татьяны Тимoхoвская.

Ребенка доставили в детскую областную больницу, там она сейчас и находится. По словам медиков, девочка в удовлетворительном состоянии. Врачи сказали, что она в принципе здорова.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать в управлении по вопросам защиты детей.

Отметим, что такие мамы не редкость в Украине. В последнее время все чаще в СМИ сообщают о таких женщинах, которым просто наплевать на жизнь своих собственных детей.

Как мы ранее сообщали, в Херсоне горе-отец забыл на детской площадке 7-летнюю дочь.

А также рассказывали о том, что в Каховке молодая мама отключилась во время прогулки в парке с младенцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий