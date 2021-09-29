У горе-матері в Кропивницькому забрали доньку: дитині всього рік

У Кропивницькому у горе-матері забрали однорічну доньку. Умови в квартирі загрожували життю дитини.
Про це повідомляє Точка доступу.
"Ми вилучили дитину від матері. Далі будемо з'ясовувати, чи є батько. Інформація про те, що дитина перебуває в незадовільних умовах надійшла в управління телефоном від невідомої особи. У сім'ї зловживають алкогольними напоями і живуть в антисанітарних умовах, відсутні продукти" - розповіла начальник управління з питань захисту дітей Тетяни Тимоховська.
Дитину доставили в дитячу обласну лікарню, там вона зараз і знаходиться. За словами медиків, дівчинка в задовільному стані. Лікарі сказали, що вона в принципі здорова.
Подальшу долю дитини вирішуватимуть в Управлінні з питань захисту дітей.
Зазначимо, що такі мами не рідкість в Україні. Останнім часом все частіше в ЗМІ повідомляють про таких жінок, яким просто наплювати на життя своїх власних дітей.
Як ми раніше повідомляли, в Херсоні горе-батько забув на дитячому майданчику 7-річну доньку.
А також розповідали про те, що у Каховці молода мама відключилася під час прогулянки в парку з немовлям.