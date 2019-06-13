На глазах у ребенка: под Киевом утонула горе-мать с пятилетним сыном (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Под Киевом утонула женщина с ребенком. Тела искали двое суток

Горе-мать с двумя детьми отправилась купаться в реке Тетерев около села Блидча под Киевом, что закончилось трагедией - женщина и ее пятилетний сын утонули. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на слова очевидцев, мать детей находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Тела погибших были обнаружены 13 июня. Спасатели опубликовали фото с места происшествия.

Отмечается, что женщина с ребенком погибли 12 июня. Водолазам длительное время не удавалось отыскать тело мальчика - поиски осложняло сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины.

"Сегодня в 09:30 спасатели нашли тело погибшей женщины 1992 года рождения, а тело пятилетнего мальчика нашли в 12:15", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Также спасатели рассказали, что трагедия произошла на глазах второго ребенка, который находился на берегу и видела, что течением уносит братика и женщину.

Для поиска тел женщины и ее сына привлекли специалистов водолазно-спасательного отделения 10-ДПРЗ из Вышгорода, Мобильный спасательный центр ГСЧС и спасателей Иванковского района.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, с начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли более ста человек.

Напомним, 11 июня на Закарпатье в реку рухнул грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. В результате аварии пять человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза.

Также в столице Венгрии - Будапеште - 30 мая на Дунае произошла авария катера "Русалка", который столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд.