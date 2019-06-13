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На очах у дитини: під Києвом потонула горе-мати з п'ятирічним сином (фото)

STYLERПодії    13.06.2019 - 17:12
На очах у дитини: під Києвом потонула горе-мати з п'ятирічним сином (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Під Києвом потонула жінка з дитиною. Тіла шукали дві доби

Горе-мати з двома дітьми пішла купатися в річці Тетерів біля села Блідча під Києвом, що закінчилося трагедією - жінка та її п'ятирічний син потонули. Як розповіли в прес-службі ДСНС із посиланням на слова очевидців, мати дітей перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Тіла загиблих були виявлені 13 червня. Рятувальники опублікували фото з місця події.

Зазначається, що жінка з дитиною загинули 12 червня. Водолазам тривалий час не вдавалося відшукати тіло хлопчика - пошуки ускладнювала сильна течія та велика кількість затонулих залишків деревини.

"Сьогодні о 09:30 рятувальники знайшли тіло загиблої жінки 1992 року народження, а тіло п'ятирічного хлопчика знайшли о 12:15", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: kv.dsns.gov.ua

Також рятувальники розповіли, що трагедія сталася на очах другої дитини, яка знаходилася на березі та бачила, що течією уносить братика і жінку.

Для пошуку тіл жінки та її сина залучили фахівців водолазно-рятувального відділення 10-ДПРЗ з Вишгорода, Мобільний рятувальний центр ДСНС і рятувальників Іванківського району.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули більше ста людей.

Нагадаємо, 11 червня на Закарпатті в річку впав вантажний автомобіль-лісовоз, в салоні якого перебувало п'ятеро людей. В результаті аварії п'ятеро людей загинули. Всі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу.

Також у столиці Угорщини - Будапешті - 30 травня на Дунаї сталася аварія катера "Русалка", який зіткнувся з круїзним лайнером і потонув за 29 секунд.

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