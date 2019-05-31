Гордон высказался о переговорах Зеленского с Путиным (видео)

Дмитрий Гордон, украинский журналист и бизнесмен, который стал главой избирательного штаба партии Игоря Смешко "Сила и Честь", высказался по поводу того, будет ли проводить президент Украины Владимир Зеленский переговоры с Путиным о возвращении Крыма и Донбасса.

Он отметил, что вести переговоры с президентом страны-агрессора бесполезно и политики, которые заявляют, что собираются это делать, лукавят.

"Вы знаете, это большая проблема. Я считаю, что, когда украинские политики говорят, что они попробуют разрешить проблему с Крымом и Донбассом, они лукавят. Это невозможно. Пока Путин будет в Кремле, пока Путина будут избирать, пока российская политика будет имперской, захватнической, политикой страны-агрессора, до тех пор ничего не будет", - сказал Дмитрий Гордон.

Он обрисовал, как могут выглядеть переговоры Зеленского в Путиным по поводу возвращения оккупированных территорий.

"Вот как говорят, Зеленский должен вести переговоры с Путиным. Но они невозможны, потому что это будет выглядеть следующим образом. Путин скажет: "Давайте так, Донбасс мы вам возвращаем, делайте там федерализацию, делайте выборы, с тем, чтобы боевики, которые есть сейчас на Донбассе, попали еще и в Верховную Раду Украины, чтобы разлагали Украину изнутри, из Киева. А Крым наш. Скажите своим западным партнерам, пусть снимают санкции и разойдемся по-хорошему". Такое решение вопроса невозможно, потому что ни один президент Украины никогда не сможет отдать даже маленькую часть украинской территории. Его вынесут вперед ногами из его кабинета. А раз такое невозможно, то нет предмета для переговоров", - объяснил журналист и добавил, что есть формат переговоров, который возможен, но и он скорее всего не принесет результатов.

"Конечно, лучший формат на мой взгляд, это формат Будапештских переговоров, когда за один стол сядут президенты Украины, России, США, Франции, руководители Европейского союза, желательно еще и канцлер Германии. Да, и премьер-министр Великобритании. Тогда это будет какой-то разговор, но опять-таки, поговорят и разойдутся. Не собирается Россия отдавать Крым, не собирается отдавать часть Донбасса. Лично я понимаю, что или Путина не будет, и тогда все вернется. Или Россия распадется, и ей будет не до украинских территорий. Поэтому Украине надо строить сейчас экономику внутри страны, процветающую. Чтобы быть привлекательной для украинских граждан, которые живут на Донбассе и в Крыму и ждать. Ждать, сидя на берегу реки, пока мимо не проплывет", - высказал свое мнение Гордон.

Дмитрий Гордон высказалася о переговорах Зеленского с Путиным (YouTube/Дмитрий Гордон)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Борис Шефир, совладелец "Квартал-95" считает, что войну на Донбассе можно закончить договоренностями с Путиным.

А также рассказывали о том, что Дмитрий Гордон сделал неоднозначное заявление о том, что "россияне и украинцы изначально братья".