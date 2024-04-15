Гордон поділився враженням від виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

У Музеї історії міста Києва триває виставка ГОЛОСИ, яка відкрила мультимедійний простір музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Днями на виставку завітало зіркове подружжя українських журналістів та телеведучих - Дмитро Гордон та Алеся Бацман.

"Виставка вражає. Вона повернула мене в перші години повномасштабної війни. Вона змусила стискатися серце. Вона зроблена дуже сильно, із застосуванням передових технологій. Але ж усі технології вторинні, первинною є душа, яка вкладена у цю виставку", - ділиться враженнями Дмитро.

Найбільше Дмитра зачепили образи: будинки, в яких горіло світло, валізи, в які люди складали все своє життя. І згарище, що знаходиться під ногами, адже щодня гинуть українці, щодня Україну руйнують російські варвари…

"Ми всі - це наша пам’ять. Ми всі начинені пам’яттю про дитинство, батьків, друзів, про наші найперші почуття і про найжахливіші події в нашому житті. Війна - одна з найжахливіших подій в житті кожного українця. Кожен повертатиметься до неї подумки завжди - до суму, до сліз, до емоцій. Тому важливо, щоби такі виставки відбувалися, адже це те, чого не можна побачити в інтернеті чи по телебаченню, це зовсім інше. Це викликає шалені емоції, які й роблять людину людиною", - розповідає журналіст.

Пан Дмитро наголосив на тому, що виставка є важливою для нього особисто, і згадав про допомогу, яку надає українцям Рінат Ахметов.

"Рінат Ахметов дуже багато допомагає простим людям сьогодні. Здавалося б - скільки вже зроблено і скільки ще буде… Але його фонд створив ще цю виставку, яка дуже важлива для кожного українця, для мене - зокрема. Я вважаю що кожен українець, киянин і гість нашого прекрасного міста мусить сюди прийти", - наголошує Дмитро.

Виставка "ГОЛОСИ" із артінсталяцією GOGOLFEST відкрита для відвідувачів до кінця травня 2024 року у Музеї історії міста Києва за адресою: Богдана Хмельницького, 7.

Вхід безкоштовний. Кураторські екскурсії відбуваються щосуботи о 15:00, вони теж безкоштовні.