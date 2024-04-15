Гордон поделился впечатлением от выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

В Музее истории города Киева проходит выставка ГОЛОСЫ, которая открыла мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. На днях на выставку посетили звездные супруги украинских журналистов и телеведущих - Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

"Выставка впечатляет. Она вернула меня в первые часы полномасштабной войны. Она заставила сжиматься сердце. Она сделана очень сильно, с применением передовых технологий. Но все технологии вторичные, первична душа, которая вложена в эту выставку", - делится впечатлениями Дмитрий.

Больше всего Дмитрия задели образы: дома, в которых горел свет, чемоданы, в которые люди складывали всю свою жизнь. И находящийся под ногами пожарище, ведь каждый день погибают украинцы, каждый день Украину разрушают российские варвары…

"Мы все - это наша память. Мы все начинены памятью о детстве, родителях, друзьях, о наших самых первых чувствах и о самых ужасных событиях в нашей жизни. Война - одно из самых ужасных событий в жизни каждого украинца. Каждый будет возвращаться к ней. мысленно всегда - к грусти, к слезам, к эмоциям. Поэтому важно, чтобы такие выставки проходили, ведь это то, чего нельзя увидеть в интернете или по телевидению, это совсем другое", - рассказывает журналист.

Господин Дмитрий отметил, что выставка важна для него лично, и вспомнил о помощи, которую оказывает украинцам Ринат Ахметов.

"Ринат Ахметов очень много помогает простым людям сегодня. Казалось бы - сколько уже сделано и сколько еще будет… Но его фонд создал еще эту выставку, которая очень важна для каждого украинца, для меня - в частности. Я считаю, что каждый украинец, киевлянин и гость нашего прекрасного города должен сюда прийти", - отмечает Дмитрий.

Выставка "ГОЛОСА" с артинсталляцией GOGOLFEST открыта для посетителей до конца мая 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7.

Вход бесплатный. Кураторские экскурсии проходят каждую субботу в 15:00, они тоже бесплатны.