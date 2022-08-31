Что Горбачев говорил об Украине и российской войне: вспоминаем цитаты автора "перестройки"

Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, последний секретарь КПСС, умер 30 августа в Москве (РФ) в возрасте 91 года. В последние годы знаменитый политик страдал от тяжелой болезни, но через представителя продолжал реагировать на события в мире, делился собственными оценками.

Что говорил Михаил Сергеевич об Украине и российской войне против нашей страны, как характеризовал политику нынешнего руководителя Кремля - читайте в материале ниже.

Обладатель Нобелевской премии мира Горбачев фактически поддерживал агрессию РФ против Украины и оккупацию территорий нашего государства. Когда же российская война приобрела полномасштабный характер, он внезапно изменил свое мнение, прямо раскритиковав Владимира Путина.

Горбачев о полномасштабном вторжении РФ в Украину

После большой интервенции 24 февраля в Украину, Михаил Сергеевич заявил, что разочарован Путиным, который своей политикой "уничтожил все его наследие". Слова последнего генсека КПСС передал его друг, российский журналист Алексей Венедиктов.

"Я могу вам сказать, что он разочарован. Конечно, он понимает (что сейчас происходит). Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева", - заявил журналист в интервью для Forbes Russia.

Горбачев об оккупации Крыма

А вот несколько лет назад Горбачев так же прямо расхваливал эту самую захватническую политику Путина, когда комментировал оккупацию украинского полуострова Крым.

Так, экс-президент СССР в интервью газете The Sunday Times назвал аннексию АРК "правильным решением" России.

Он заявил журналистам, что на месте Путина поступил бы также в аналогичной ситуации.

Горбачеву запретили въезд в Украину

После таких "крымских" высказываний в 2016 году и прямой поддержки оккупации части территории Украины СБУ решило запретить Горбачеву въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Михаил Сергеевич прокомментировал ситуацию такими словами: "Хорошо! Я туда не езжу и не буду ездить".

Горбачев о Минских договоренностях

Экс-президент СССР считал, что Минские соглашения между Украиной и РФ - единственный выход, чтобы урегулировать ситуацию. При этом выводил "за скобки" Россию, а о войне на Донбассе говорил как об "украинском конфликте".

"Я считаю: обе стороны украинского конфликта нарушают прекращение огня, обе стороны виновны в применении особо опасных видов оружия и в нарушениях прав человека. "Война до победного конца" невозможна. Пора остановиться!" - заявлял Горбачев в 2014 году.

Михаил Горбачев (фото: gorby.ru)

Горбачев об угрозе ядерной войны

Бывший президент СССР высказывал мнение в 2015 году в комментарии Reuters, что конфликт между РФ и Украины, в который вовлечены также государства Европы, может привести к ядерной войне.

"Война такого рода неизбежно приведет к ядерной войне... Мы не переживем в ближайшие годы, если кто-то сорвется в этой "перегретой" ситуации. Я крайне озабочен", - говорил он.

Горбачев о новом Советском союзе

Михаил Горбачев время от времени признавался в ностальгических чувствах по отношению к СССР. При этом фактически вторил Путину с его идеей фикс о создании государства, аналогичного распавшемуся в 1991 году.

Так, в декабре 2016 года он допустил возможность появления в пределах бывшего СССР нового "Союзного государства", заявив следующее: "Советского Союза - нет, а Союзу - да. Я считаю, что Союз новый может быть".

Горбачев о сепаратизме в России

Михаил Сергеевич в 2017 году заявил, что в РФ есть собственные "Каталонии", проведя параллели между ситуацией в Испании, где в регионе активизировались сепаратные настроения, и событиями в СССР.



"Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих "Каталоний", с которыми надо еще много разбираться", - сказал он.

Михаил Горбачев (фото: twitter.com/mgorbachev)