В горах Турции пропала одесситка: появились новые подробности поисков

В Турции исчезла гражданка Украины , 40-летняя Яна Кривошея из Одессы. Женщина отправилась в горы Анталии, чтобы провести отдых наедине с природой и подняться на одну из вершин. Последний раз на связь с родными украинка вышла 2 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как продвигается расследование и что удалось обнаружить турецким полицейским, рассказал брат пропавшей женщины в комментарии для издания " Думская ".

Брат Яны вылетел в Турцию сразу после исчезновения сестры

Яна Кривошея должна была после отпуска сесть в самолет 10 мая и вернуться в Украину. Однако в аэропорту она так и не появилась и в самолете ее не было. Родные забили тревогу.

Последний раз на связь она выходила 2 мая – написала маме в вайбер о том, что взобралась на вершину Geyik Sivrisi (высота 1715 метров) и поздравила с Пасхой.

Также она пыталась позвонить другим родственникам, но связь была плохая. 4 мая она не ответила на сообщения матери и родные связались с полицией Турции и сообщили об исчезновении.

Что удалось выяснить о Яне Кривошее

Телефон женщины был включен до 4-5 мая и скорее всего им уже никто не пользовался, а батарея разрядилась.

Она расспрашивала о восхождении на гору в кемпинге Josito. 10 мая о пропаже украинки сообщили украинскому консулу в Турции и 11 мая туда вылетел брат Яны.

Полиция отследили маршрут одесситки от аэропорта до кемпинга, нашли водителя и с ним поговорили, также побывали в гостинице и сняли там отпечатки пальцев.

12 мая на горе обнаружили палатку Яны Кривошеи, в которой остались некоторые ее вещи. Двух рюкзаков, с которыми путешествовала туристка, там не было.

Вершину обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Были опрошены и другие туристы, которые находились в той местности. Были проверены все тупиковые маршруты и обрывы, а гору обследовали с помощью дронов. Но никаких следов пропавшей обнаружить не удалось.

Полиция рассматривает три версии

Брат Яны сообщил, что сейчас рассматривается три версии ее исчезновения. Она могла сорваться с горы в какой-нибудь узкий обрыв или заблудилась.

Также девушка могла забрести далеко от цивилизации, влезть еще на одну гору или стать жертвой похищения. В пользу последнего свидетельствуют тот факт, что последним местоположением сотового телефона Яны стал город Манавгат, который находится за 90 км от места, где обнаружили ее палатку. С 12 мая турецкая полиция безуспешно пытается получить данные от сотового оператора связи.

"До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не узнала, кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать Гугл-аккаунт сестры в 90 километрах от места ее последней стоянки", - сообщил Владислав Кривошея.

На странице Владислава указано, что завтра в район пропажи Яны отправится еще одна поисковая группа.