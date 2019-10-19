Где у вас гопники? Американец ищет приключения в "опасных" районах Киева (видео)

Американский блогер Питер Сантенелло гулял по Троещине и Борщаговке в поисках приключений на свою голову. Он снимал видео и хотел показать своим друзьям из США и Европы, что Киев не опасный город. Видео он выложил на своем канале в YouTube.

Сантенелло является путешественником, он посетил более 90 стран мира и сейчас находится в Киеве. В своем видео он рассказал, что его друзья спрашивали, почему он решил жить в Киеве, ведь этот город очень опасный.

Американец в Киеве ищет приключения в опасных районах (видео: YouTube/Peter Santenello)

Блогер включил камеру и погулял по местам столицы Украины, которые считаются наиболее опасными. Во время видео Сантенелло подходит к жителям Киева и спрашивает их, где можно найти гопников, а также, где находятся "наиболее опасные места" в городе.

Жители Киева на видео говорят, что на Троещине и Борщаговке достаточно спокойно. При этом женщина отметила, что гопники были в 90-ых годах и сейчас их уже нет.

Другая женщина сказала американцу, что если он действительно желает найти себе приключений, то ему лучше приехать ночью и погулять в тех местах, где люди распивают алкогольные напитки.

Для сравнения с опасными районами, блогер показал свой родной Сан-Франциско, где бездомные лежат на улице, живут в палатках и роются на помойке.

Американец подытожил, что несмотря на то, что Украина в глазах людей из других стран может казаться "жесткой", в действительности здесь живут очень доброжелательные люди.