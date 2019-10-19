Де у вас гопники? Американець шукає пригоди в "небезпечних" районах Києва (відео)

Американський блогер Пітер Сантенелло гуляв по Троєщині та Борщагівці у пошуках пригод на свою голову. Він знімав відео і хотів показати своїм друзям з США і Європи, що Київ не небезпечне місто. Відео він виклав на своєму каналі в YouTube.

Сантенелло є мандрівником, він відвідав понад 90 країн світу і зараз знаходиться в Києві. У своєму відео він розповів, що його друзі запитували, чому він вирішив жити в Києві, адже це місто дуже небезпечне.

Американець в Києві шукає пригод в небезпечних районах (відео: YouTube/Peter Santenello)

Блогер включив камеру і погуляв по місцях столиці України, які вважаються найбільш небезпечними. Під час відео Сантенелло підходить до мешканців Києва та запитує їх, де можна знайти гопників, а також, де знаходяться найбільш "небезпечні місця" в місті.

Мешканці Києва на відео говорять, що на Троєщині і Борщагівці досить спокійно. При цьому жінка зазначила, що гопники були в 90-их роках і зараз їх вже немає.

Інша жінка сказала американцеві, що якщо він дійсно бажає знайти собі пригод, то йому краще приїхати вночі і погуляти в тих місцях, де люди розпивають алкогольні напої.

Для порівняння з небезпечними районами, блогер показав свій рідний Сан-Франциско, де бездомні лежать на вулиці, живуть в наметах і риються на смітнику.

Американець підсумував, що незважаючи на те, що Україна в очах людей із інших країн може видатися "жорсткою", в дійсності тут живуть дуже доброзичливі люди.