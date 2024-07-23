Google вносить зміни щодо файлів cookie у Chrome: подробиці

Google змінила своє рішення про відмову від сторонніх файлів cookie у браузері Chrome. Натомість компанія планує впровадити новий інтерфейс для управління конфіденційністю, який дозволить користувачам обмежувати використання cookie-файлів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Як Google змінювала політику файлів cookie

У 2020 році Google оголосила про плани поступової відмови від підтримки сторонніх cookie, а також крос-сайтових ідентифікаторів відстеження, фінгерпринтінгу та інших подібних методів у Chrome до 2022 року.

Планувалося замінити їх альтернативами, орієнтованими на конфіденційність, щоби не порушувати рекламну модель інтернету.

Потім цей план було відкладено до 2023 року, а потім до 2024 року, а у квітні було оголошено про третю відстрочку до якогось моменту у 2025 році.

У січні Google почала ширшу фазу тестування, при цьому "Захист від відстеження" став користувальницьким брендом для цієї зміни.

Повідомлення "Переглядати з більшою конфіденційністю" пояснювало, як "Ви один із перших, хто відчуває Захист від відстеження, який обмежує можливість сайтів використовувати сторонні cookie для відстеження вас під час перегляду".

Нове рішення Google

Тепер Google стверджує, що перехід на відмову від сторонніх файлів cookie вимагає значних зусиль і торкнеться видавців, рекламодавців та інших компаній, які беруть участь у онлайн-рекламі. Тому вони більше не відмовлятимуться від сторонніх файлів cookie.

Натомість компанія планує впровадити новий інтерфейс у Google Chrome, який дозволить користувачам обмежувати використання сторонніх cookie.

"У світлі цього ми пропонуємо оновлений підхід, що підвищує вибір користувача", - оголосив в офіційному блозі віце-президент Google Ентоні Чавес. "Замість відмови від сторонніх cookies ми введемо новий інтерфейс у Chrome, який дозволить людям приймати поінформовані рішення, які будуть застосовуватися до всіх веб-сесіях, і вони зможуть змінювати цей вибір у будь-який час".

Google обговорює новий підхід із регуляторами та співпрацюватиме з галуззю в процесі його впровадження. Поки неясно, що саме мається на увазі під цим "інтерфейсом", але, ймовірно, це глобальна система згоди на cookies, вбудована в Chrome, яка дозволить користувачам вибирати, приймати або відхиляти файли cookie.