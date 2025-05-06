Google випадково розкрила новий дизайн Android: як тепер виглядатиме система (фото)

Як повідомляється, це найбільш ретельно досліджене оновлення в історії візуального стилю Android. Google стверджує, що провела 46 раундів тестування за участю понад 18 тисяч осіб. Мета нового дизайну - зробити інтерфейс одночасно більш привабливим та інтуїтивно зрозумілим.

У Material 3 Expressive особливу увагу приділено таким параметрам, як колір, форма, розмір і анімація - все це, за словами компанії, має підвищити зручність використання. Наприклад, користувачі в тестах знаходили потрібні елементи інтерфейсу в чотири рази швидше, ніж у поточній версії Material 3.

У Material 3 Expressive особливу увагу приділено таким параметрам, як колір, форма, розмір і анімація (фото: 9to5Google)

Цікаво, що поліпшення торкнулися всіх вікових груп: люди старше 45 років справлялися із завданнями не гірше за молодь.

Під час тестування Google також вивчала, куди саме користувачі дивляться на екрані, як сприймають візуальні зміни, і які елементи спрощують взаємодію. Окремо аналізувалися такі деталі, як форма і швидкість роботи індикаторів завантаження, а також оптимальні розміри кнопок.

Material 3 Expressive отримає окрему презентацію на конференції Google I/O, яка відбудеться пізніше цього місяця. З чуток, компанія також готує оновлення для всієї призначеної для користувача оболонки Android, включно з новими іконками статус-бару, переробленим шрифтом для годинника і швидких налаштувань, а також змінами в додатку Google Clock.

Material 3 Expressive (фото: 9to5Google)