Google може вимкнути деякі ваші розширення в Chrome: деталі

Одна з причин популярності Google Chrome полягає у величезній кількості корисних сторонніх розширень та плагінів, які додають додаткові функції до основного браузера. Тепер Google вносить значні зміни у роботу розширень, і це може вплинути на деякі ключові із встановлених вами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Деталі оновлень від Google

Вся справа в правилах, якими повинні слідувати розширення для роботи в Chrome: Google тепер відмовляється від старої специфікації Manifest V2 і перекладає все на більш нову специфікацію Manifest V3.

За словами Google, V3 приносить із собою покращення в "безпеці, конфіденційності, продуктивності та надійності всієї екосистеми розширень" і в той же час дає Google більше контролю над тим, що можуть і не можуть робити доповнення.

Це звичайний хід для технологічних компаній, і не тільки для Google: обіцянка більшого захисту для користувачів при одночасному додаванні обмежень на те, що вони можуть робити.

Зокрема, блокувальники реклами можуть сильно постраждати від переходу на Manifest V3, тому що він накладає більше обмежень на те, як розширення можуть взаємодіяти із вмістом веб-сайтів.

У Manifest V2 є функція під назвою WebRequest, на якій засновані блокувальники реклами для виявлення реклами та запобігання її появі.

Вона замінюється новою функцією під назвою DeclarativeNetRequest, яка працює за аналогічним принципом, але обмежує з точки зору того, як можуть працювати блокувальники реклами.

Google каже, що це означає меншу ймовірність заподіяння шкоди шкідливим розширенням, але це також передбачає, що деякі розширення не можуть працювати так само.

Наприклад, кількість "правил", які розширення можуть застосовувати до сайтів, тепер обмежена 30 000, хоча блокувальникам реклами зазвичай потрібно в десять разів більше цієї кількості для покриття всіх типів рекламних запитів.

Більш того, код, розміщений віддалено за межами розширення (тобто запускається з хмари), більше не може виконуватися, що ускладнює для блокувальників реклами підтримувати списки блокування та оновлювати їх на льоту.

Без віддаленого коду все має бути включено до основного пакета розширення, який, звичайно ж, повинен бути перевірений Google перед появою в Chrome Web Store. Існує побоювання, що це означає блокування певної функціональності або обмеження списків фільтрації реклами.

Зміни в цих списках наразі вносяться кілька разів на день, але тепер для кожної зміни буде потрібно схвалення Google.

AdBlock оновлено до Manifest V3 (фото: Lifehacker)

Що буде далі

Перехід на Manifest V3 вже розпочався, що означає, що ви могли бачити попередження на сторінці розширень Chrome. На вкладці браузера натисніть три точки (справа вгорі), потім виберіть "Розширення" та "Керування розширеннями".

Ті, які ще працюють на Manifest V2, будуть відображатися як ті, які "скоро можуть перестати підтримуватися".

Google каже, що ці розширення будуть відключені в найближчі місяці, якщо вони не будуть оновлені.

Ви можете або зв'язатися з розробниками ваших розширень, щоб дізнатися, чи планується версія Manifest V3, або використовувати посилання "Знайти альтернативу" поряд з кожним із перерахованих доповнень, щоб знайти щось інше у Chrome Web Store, яке виконує аналогічне завдання.

Щодо блокувальників реклами, то картина досить змішана. У AdBlock тепер є версія Manifest V3, яку можна використовувати, хоч і з деякими обмеженнями: користувачі обмежені меншою кількістю списків фільтрів (ви зможете мати лише 50 активних одночасно), і ці списки оновлюватимуться рідше.

Ще один популярний блокувальник реклами, uBlock Origin, не продовжуватиме існувати у своєму нинішньому вигляді.

Хоча тепер у Chrome Web Store доступний замінник uBlock Origin Lite, його розробники кажуть, що деякі можливості фільтрації оригінального розширення не можна перенести. Як це вплине на користувачів, залежатиме від відвідуваних ними веб-сайтів та типу блокування реклами, який їм потрібний.

Ця зміна готувалася роками, але всі наслідки ще не зрозумілі. Рекомендується провести повний аудит встановлених розширень Chrome і подивитися, як це може вплинути на вас: більшість розширень, що активно розробляються, повинні мати плани по переходу на Manifest V3 або хоча б пояснення, чому вони не можуть цього зробити.

Звичайно, сьогодні існує безліч альтернативних браузерів, тому ви можете подумати про перехід на щось інше, якщо зможете взяти улюблені плагіни і доповнення.

Варто зазначити, що Firefox, наприклад, продовжуватиме підтримувати розширення Manifest V2 в найближчому майбутньому.