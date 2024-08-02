Google розширює батьківський контроль на смартфони Android: подробиці

Деталі нововведення

Компанія вперше запустила режим "Шкільний час" на своєму розумному годиннику Fitbit Ace LTE у травні, і додавання цієї функції на ширший спектр пристроїв має допомогти виключити додаткові відволікаючі фактори в класі.

Окрім можливості для батьків забороняти дітям доступ до певних додатків, режим "Шкільний час" також може обмежувати телефонні дзвінки та сповіщення від певних контактів. Батьки можуть налаштовувати ці параметри через Google Family Link.

Як зазначила Google, підлітки, які не знаходяться під контролем через додаток Google Family Link, можуть як і раніше використовувати режим фокусування на своєму пристрої для блокування повідомлень, коли їм потрібно зосередитися.

Пізнього літа Google також почне дозволяти батькам пов'язувати свої облікові записи YouTube з обліковими записами своїх підлітків, що дозволить їм відстежувати їхню активність.

Хоча приємно бачити, що Google розширює режим "Шкільний час" за межі своїх пристроїв, компанія не повідомляє, які смартфони або планшети Android будуть підтримувати цю функцію.

Батьківський контроль на Android (gif: The Verge)