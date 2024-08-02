Google расширяет родительский контроль на смартфоны Android: подробности

Детали нововведения

Компания впервые запустила режим "Школьное время" на своих умных часах Fitbit Ace LTE в мае, и добавление этой функции на более широкий спектр устройств должно помочь исключить дополнительные отвлекающие факторы в классе.

Помимо возможности для родителей запрещать своим детям доступ к определенным приложениям, режим "Школьное время" также может ограничивать телефонные звонки и уведомления от определенных контактов. Родители могут настраивать эти параметры через приложение Google Family Link.

Как отметила Google, подростки, которые не находятся под контролем через приложение Google Family Link, могут по-прежнему использовать режим фокусировки на своем устройстве для блокировки уведомлений, когда им нужно сосредоточиться.

Поздним летом Google также начнет разрешать родителям связывать свои учетные записи YouTube с учетными записями своих подростков, что позволит им отслеживать их активность.

Хотя приятно видеть, что Google расширяет режим "Школьное время" за пределы своих носимых устройств, компания не сообщает, какие смартфоны или планшеты Android будут поддерживать эту функцию.

Родительский контроль на Android (gif: The Verge)