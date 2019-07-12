Google прослушивает пользователей: компания призналась почему

Компания Google прослушивает голосовые команды пользователей по всему миру. Как сообщил менеджер корпорации Дэвид Монсис в своем блоге, специалисты слушают голосовые команды юзеров, которые они зачитывают смарт-динамику Google Home или голосовому помощнику Google Assistant.

Он сообщил, что Google применяет широкий спектр мер безопасности для защиты конфиденциальности пользователей на протяжении всего процесса проверки. Эксперты-лингвисты рассматривают только 0,2% всех аудиофрагментов, которые не связаны с учетными записями пользователей. У лингвистов под запретом слушать фоновые разговоры.

Фото: Офис компании Google в Лондоне (bigpicture.ru)

Монсис объяснил, почему компания должна это делать. По его словам, прослушивание голосовых команд нужно для того, чтобы усовершенствовать технологию распознавания речи с учетом различных наречий.

"Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки", — сказал Монсис,

Менеджер корпорации напомнил, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

При этом личные данные, фамилии и имена людей, которых прослушивают сотрудники Google, остаются неизвестными.

Напомним, что Google - это американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Как мы ранее писали, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратилась к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов крымскотатарского телеканала ATR.