Google прослуховує користувачів: компанія зізналася чому

Компанія Google прослуховує голосові команди користувачів по всьому світу. Як повідомив менеджер корпорації Девід Монсис у своєму блозі, фахівці слухають голосові команди юзерів, які вони зачитують смарт-динаміку Google Home або голосовому помічнику Google Assistant.

Він повідомив, що Google застосовує широкий спектр заходів безпеки для захисту конфіденційності користувачів на протязі всього процесу перевірки. Експерти-лінгвісти розглядають лише 0,2% усіх звуку, які не пов'язані з обліковими записами користувачів. У лінгвістів під забороною слухати фонові розмови.

Фото: Офіс компанії Google в Лондоні (bigpicture.ru)

Монсіс пояснив, чому компанія повинна це робити. За його словами, прослуховування голосових команд потрібно для того, щоб удосконалити технологію розпізнавання мови з урахуванням різних діалектів.

"Ці експерти аналізують і транскрибують невелику кількість запитів, допомагаючи нам краще розуміти ці мови", — сказав Монсіс.

Менеджер корпорації нагадав, що це найважливіший елемент створення системи розпізнавання людської мови штучним інтелектом.

При цьому особисті дані, прізвища та імена людей, яких прослуховують співробітники Google, залишаються невідомими.

Нагадаємо, що Google - це американська транснаціональна публічна корпорація, реорганізована 15 жовтня 2015 року в міжнародний конгломерат Alphabet Inc., компанія у складі холдингу Alphabet, інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології.

Як ми раніше писали, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України звернулася до корпорації Google з проханням виключити блокування трансляції на відеохостингу YouTube матеріалів кримськотатарського телеканалу ATR.