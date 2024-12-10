Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2024 року. У списку Трамп, Ліам Пейн і шоколадні кекси
Компанія Google оприлюднила список найпопулярніших пошукових запитів у 2024 році серед користувачів з усього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.
Тренди спорту. Любителі спорту у році, що минає, найчастіше гуглили все, що пов’язано з Кубком Америки по футболу (Копа Америка) та футбольним Чемпіонатом Європи (Євро-2024). Саме ці футбольні дійства очолили топ пошукових запитів у всьому світі.
Цікаво, що деякі спортивні події вплинули на популярність запитів у інших категоріях трендів. Наприклад, співак Ашер став найпопулярнішим музикантом у США після свого шоу у перерві Супербоулу, а "Олімпійські шоколадні кекси" стали найпопулярнішим рецептом їжі та напоїв у всьому світі після того, як норвезький плавець Хенрік Крістіансен продемонстрував свою любов до них і "завірусився" у мережі.
Тренди новин. Цього року світовий інтерес до виборів у різних країнах різко зріс, оскільки майже половина населення планети прийшла на виборчі дільниці.
Однак у лідерах - "Вибори в США". Заме цей запит найбільше гуглили всі, хто цікавиться новинами, а Дональд Трамп і Камала Гарріс увійшли до топ-10 найпопулярніших персон.
Тренди поп-культури. Мультфільм Келсі Манна "Думками навиворіт-2" став найпопулярнішим фільмом року, а трек "Not Like Us" Кендріка Ламара - найпопулярнішою піснею у всьому світі.
Крім того, люди у всьому світі часто цікавилися тим, як виглядають стадіони "Арена ді Верона" в Італії та "Сфера" в Лас-Вегасі.
Повний список популярних пошукових запитів Google у 2024 році
Найпопулярніші запити у світі:
-
Копа Америка
-
Чемпіонат Європи УЄФА
-
ICC Men's T20 World Cup (Кубок світу з крикету T20 серед чоловіків)
-
Індія проти Англії
-
Ліам Пейн
-
Дональд Трамп
-
Індія проти Бангладеш
-
iPhone 16
-
Олімпійські ігри
-
Кейт Міддлтон
Персони, які померли:
-
Ліам Пейн
-
Тобі Кіт
-
О. Джей Сімпсон
-
Шеннен Догерті
-
Акіра Торіяма
-
Ратан Тата
-
Ален Делон
-
Меггі Сміт
-
Джеймс Ерл Джонс
-
Сільвіо Сантос
Найпопулярніші персони:
-
Дональд Трамп
-
Кейт Міддлтон
-
Камала Гарріс
-
Іман Хеліф
-
Джо Байден
-
Майк Тайсон
-
Джей Ді Венс
-
Ламін Ямал
-
Сімона Байлз
-
P Diddy
Найпопулярніші актори та актриси:
-
Кетт Вільямс
-
Паван Калян
-
Адам Броуді
-
Елла Пернелл
-
Хіна Хан
-
Кіран Калкін
-
Терренс Говард
-
Німрат Каур
-
Саттон Фостер
-
Бриджит Боццо
Найпопулярніші музиканти:
-
P Diddy
-
Ашер
-
Linkin Park
-
Сабріна Карпентер
-
Джастін Тімберлейк
-
Анжела Агілар
-
Дрейк Белл
-
Трейсі Чепмен
-
Дейв Грол
-
Анджеліна Манго
Найпопулярніші фільми:
-
"Думками навиворіт-2"
-
"Дедпул і Росомаха"
-
"Солтберн"
-
"Бітлджус Бітлджус"
-
"Дюна: Частина друга"
-
"Покинь, якщо кохаєш"
-
"Оппенгеймер"
-
"Панда Кунг-Фу-4"
-
"Чужий: Ромул"
-
"Терорист-3"
Найпопулярніші пісні:
-
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
-
ROSÉ & Bruno Mars - "APT."
-
Creepy Nuts - "Bling‐Bang‐Bang‐Born"
-
KSI5 - "Thick Of It"
-
Sabrina Carpenter - "Espresso"
-
Kocchi no Kento - "Hai Yorokonde"
-
Ariana Grande - "yes, and?"
-
Billie Eilish - "WILDFLOWER"
-
Taylor Swift - "Fortnight"
-
Sai Abhyankkar - "Katchi Sera"
Найпопулярніші спортсмени:
-
Іман Хеліф
-
Майк Тайсон
-
Ламін Ямал
-
Сімона Байлз
-
Джейк Пол
-
Ніко Вільямс
-
Хардік Пандя
-
Скотті Шеффлер
-
Шашанк Сінгх
-
Родрі
Найпопулярніші рецепти страв та напоїв
-
Олімпійські шоколадні кекси
-
Тангулу
-
Макарони з сиром від Тіні
-
Мариноване манго
-
Дубайський шоколад
-
Густий квасолевий салат
-
Вода чіа
-
"Сонна дівчинка" (Sleepy girl (коктейль)
-
Лимонний бальзам
-
Вірусний огірковий салат
Найпопулярніші ігри:
-
Connections
-
Palworld
-
Infinite Craft
-
Sprunki
-
Helldivers-2
-
Wuthering Waves
-
Black Myth: Wukong
-
Strands
-
Brawl Stars
-
PokéRogue
Нагадаємо, що Google назвав також топ-запити українців у 2024 році.