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Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2024 року. У списку Трамп, Ліам Пейн і шоколадні кекси

Вівторок 10 грудня 2024 13:45
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Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2024 року. У списку Трамп, Ліам Пейн і шоколадні кекси Google назвав найпопулярніші запити 2024 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Компанія Google оприлюднила список найпопулярніших пошукових запитів у 2024 році серед користувачів з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.

Тренди спорту. Любителі спорту у році, що минає, найчастіше гуглили все, що пов’язано з Кубком Америки по футболу (Копа Америка) та футбольним Чемпіонатом Європи (Євро-2024). Саме ці футбольні дійства очолили топ пошукових запитів у всьому світі.

Цікаво, що деякі спортивні події вплинули на популярність запитів у інших категоріях трендів. Наприклад, співак Ашер став найпопулярнішим музикантом у США після свого шоу у перерві Супербоулу, а "Олімпійські шоколадні кекси" стали найпопулярнішим рецептом їжі та напоїв у всьому світі після того, як норвезький плавець Хенрік Крістіансен продемонстрував свою любов до них і "завірусився" у мережі.

Тренди новин. Цього року світовий інтерес до виборів у різних країнах різко зріс, оскільки майже половина населення планети прийшла на виборчі дільниці.

Однак у лідерах - "Вибори в США". Заме цей запит найбільше гуглили всі, хто цікавиться новинами, а Дональд Трамп і Камала Гарріс увійшли до топ-10 найпопулярніших персон.

Тренди поп-культури. Мультфільм Келсі Манна "Думками навиворіт-2" став найпопулярнішим фільмом року, а трек "Not Like Us" Кендріка Ламара - найпопулярнішою піснею у всьому світі.

Крім того, люди у всьому світі часто цікавилися тим, як виглядають стадіони "Арена ді Верона" в Італії та "Сфера" в Лас-Вегасі.

Повний список популярних пошукових запитів Google у 2024 році

Найпопулярніші запити у світі:

  1. Копа Америка

  2. Чемпіонат Європи УЄФА

  3. ICC Men's T20 World Cup (Кубок світу з крикету T20 серед чоловіків)

  4. Індія проти Англії

  5. Ліам Пейн

  6. Дональд Трамп

  7. Індія проти Бангладеш

  8. iPhone 16

  9. Олімпійські ігри

  10. Кейт Міддлтон

Персони, які померли:

  1. Ліам Пейн

  2. Тобі Кіт

  3. О. Джей Сімпсон

  4. Шеннен Догерті

  5. Акіра Торіяма

  6. Ратан Тата

  7. Ален Делон

  8. Меггі Сміт

  9. Джеймс Ерл Джонс

  10. Сільвіо Сантос

Найпопулярніші персони:

  1. Дональд Трамп

  2. Кейт Міддлтон

  3. Камала Гарріс

  4. Іман Хеліф

  5. Джо Байден

  6. Майк Тайсон

  7. Джей Ді Венс

  8. Ламін Ямал

  9. Сімона Байлз

  10. P Diddy

Найпопулярніші актори та актриси:

  1. Кетт Вільямс

  2. Паван Калян

  3. Адам Броуді

  4. Елла Пернелл

  5. Хіна Хан

  6. Кіран Калкін

  7. Терренс Говард

  8. Німрат Каур

  9. Саттон Фостер

  10. Бриджит Боццо

Найпопулярніші музиканти:

  1. P Diddy

  2. Ашер

  3. Linkin Park

  4. Сабріна Карпентер

  5. Джастін Тімберлейк

  6. Анжела Агілар

  7. Дрейк Белл

  8. Трейсі Чепмен

  9. Дейв Грол

  10. Анджеліна Манго

Найпопулярніші фільми:

  1. "Думками навиворіт-2"

  2. "Дедпул і Росомаха"

  3. "Солтберн"

  4. "Бітлджус Бітлджус"

  5. "Дюна: Частина друга"

  6. "Покинь, якщо кохаєш"

  7. "Оппенгеймер"

  8. "Панда Кунг-Фу-4"

  9. "Чужий: Ромул"

  10. "Терорист-3"

Найпопулярніші пісні:

  1. Kendrick Lamar - "Not Like Us"

  2. ROSÉ & Bruno Mars - "APT."

  3. Creepy Nuts - "Bling‐Bang‐Bang‐Born"

  4. KSI5 - "Thick Of It"

  5. Sabrina Carpenter - "Espresso"

  6. Kocchi no Kento - "Hai Yorokonde"

  7. Ariana Grande - "yes, and?"

  8. Billie Eilish - "WILDFLOWER"

  9. Taylor Swift - "Fortnight"

  10. Sai Abhyankkar - "Katchi Sera"

Найпопулярніші спортсмени:

  1. Іман Хеліф

  2. Майк Тайсон

  3. Ламін Ямал

  4. Сімона Байлз

  5. Джейк Пол

  6. Ніко Вільямс

  7. Хардік Пандя

  8. Скотті Шеффлер

  9. Шашанк Сінгх

  10. Родрі

Найпопулярніші рецепти страв та напоїв

  1. Олімпійські шоколадні кекси

  2. Тангулу

  3. Макарони з сиром від Тіні

  4. Мариноване манго

  5. Дубайський шоколад

  6. Густий квасолевий салат

  7. Вода чіа

  8. "Сонна дівчинка" (Sleepy girl (коктейль)

  9. Лимонний бальзам

  10. Вірусний огірковий салат

Найпопулярніші ігри:

  1. Connections

  2. Palworld

  3. Infinite Craft

  4. Sprunki

  5. Helldivers-2

  6. Wuthering Waves

  7. Black Myth: Wukong

  8. Strands

  9. Brawl Stars

  10. PokéRogue

Нагадаємо, що Google назвав також топ-запити українців у 2024 році.

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