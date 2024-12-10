Google назвал самые популярные поисковые запросы 2024 года. В списке Трамп, Лиам Пейн и шоколадные кексы
Компания Google обнародовала список самых популярных запросов в 2024 году среди пользователей со всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.
Тренды спорта. Любители спорта в уходящем году чаще всего гуглили все, что связано с Кубком Америки по футболу (Копа Америка) и футбольным Чемпионатом Европы (Евро-2024). Именно эти футбольные действа возглавили топ поисковых запросов по всему миру.
Интересно, что некоторые спортивные события повлияли на популярность запросов других категорий трендов. Например, певец Ашер стал самым популярным музыкантом в США после своего шоу в перерыве Супербоула, а "Олимпийские шоколадные кексы" стали самым популярным рецептом еды и напитков во всем мире после того, как норвежский пловец Хенрик Кристиансен продемонстрировал свою любовь к ним и "завирусился" в сети.
Тренды новостей. В этом году мировой интерес к выборам в разных странах резко возрос, поскольку почти половина населения планеты пришла на избирательные участки.
Однако в лидерах - "Выборы в США". Вместо этого запрос больше всего гуглили все, кто интересуется новостями, а Дональд Трамп и Камала Гаррис вошли в топ-10 самых популярных персон.
Тренды поп-культуры. Мультфильм Келси Манна "Мыслями наизнанку-2" стал самым популярным фильмом года, а трек "Not Like Us" Кендрика Ламара - самой популярной песней во всем мире.
Кроме того, люди во всем мире часто интересовались тем, как выглядят стадионы "Арена ди Верона" в Италии и "Сфера" в Лас-Вегасе.
Полный список популярных поисковых запросов Google в 2024 году
Самые популярные запросы в мире:
-
Копа Америка
-
Чемпионат Европы УЕФА
-
ICC Men's T20 World Cup (Кубок мира по крикету T20 среди мужчин)
-
Индия против Англии
-
Лиам Пейн
-
Дональд Трамп
-
Индия против Бангладеш
-
iPhone 16
-
Олимпийские игры
-
Кейт Миддлтон
Умершие персоны:
-
Лиам Пейн
-
Тоби Кот
-
О. Джей Симпсон
-
Шеннен Догерти
-
Акира Торияма
-
Ратан Папа
-
Ален Делон
-
Мэгги Смит
-
Джеймс Эрл Джонс
-
Сильвио Сантос
Самые популярные персоны:
-
Дональд Трамп
-
Кейт Миддлтон
-
Камала Гаррис
-
Иман Хелиф
-
Джо Байден
-
Майк Тайсон
-
Джей Ди Вэнс
-
Ламин Ямал
-
Симона Байлз
-
P Diddy
Самые популярные актеры и актрисы:
-
Кетт Уильямс
-
Паван Калян
-
Адам Броуди
-
Элла Пернелл
-
Хина Хан
-
Киран Калкин
-
Терренс Говард
-
Нимрат Каур
-
Саттон Фостер
-
Бриджит Боццо
Самые популярные музыканты:
-
P Diddy
-
Ашер
-
Linkin Park
-
Сабрина Карпентер
-
Джастин Тимберлейк
-
Анжела Агиллар
-
Дрейк Белл
-
Трейси Чэпмен
-
Дэйв Грол
-
Анджелина Манго
Самые популярные фильмы:
-
"Мыслями наизнанку-2"
-
"Дедпул и Росомаха"
-
"Солтберн"
-
"Битлджус Битлджус"
-
"Дюна: Часть вторая"
-
"Оставь, если любишь"
-
"Оппенгеймер"
-
"Панда Кунг-Фу-4"
-
"Чужой: Ромул"
-
"Террорист-3"
Самые популярные песни:
-
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
-
ROSÉ & Bruno Mars - "APT."
-
Creepy Nuts - "Bling-Bang-Bang-Born"
-
KSI5 - "Thick Of It"
-
Sabrina Carpenter - "Espresso"
-
Kocchi no Kento - "Hai Yorokonde"
-
Ariana Grande - "yes, and?"
-
Billie Eilish - "WILDFLOWER"
-
Taylor Swift - "Fortnight"
-
Sai Abhyankkar - "Katchi Sera"
Самые популярные спортсмены:
-
Иман Хелиф
-
Майк Тайсон
-
Ламин Ямал
-
Симона Байлз
-
Джейк Пол
-
Нико Уильямс
-
Хардик Пандя
-
Скотти Шеффлер
-
Шашанк Сингх
-
Родри
Самые популярные рецепты блюд и напитков
-
Олимпийские шоколадные кексы
-
Тангулу
-
Макароны с сыром от Тини
-
Маринованное манго
-
Дубайский шоколад
-
Густой фасолевый салат
-
Вода чиа
-
"Сонная девочка" (Sleepy girl (коктейль))
-
Лимонный бальзам
-
Вирусный огуречный салат
Самые популярные игры:
-
Connections
-
Palworld
-
Infinite Craft
-
Sprunki
-
Helldivers-2
-
Wuthering Waves
-
Black Myth: Wukong
-
Strands
-
Brawl Stars
-
PokéRogue
Напомним, что Google назвал также топ-запросы украинцев в 2024 году.