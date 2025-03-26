Google Maps анонсує оновлення для більш зручних і швидких подорожей

Google Maps надаватиме більше інформації прямо у вікні огляду маршруту, спрощуючи підготовку до поїздки. Замість того щоб шукати дані по інтерфейсу, ви зможете побачити всі потрібні деталі відразу, не витрачаючи час на додаткові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , на якому публікуються новини, пов'язані з операційною системою Android.

Зараз, коли ви вводите пункт призначення на будь-якому Android-пристрої, Google Maps відображає відстань і передбачуваний час у дорозі залежно від поточних умов на дорогах - це все, що ви бачите в невеликому вікні огляду.

Щоб отримати додаткові дані, як-от наявність парковки поруч із вашим пунктом призначення або платні дороги, вам потрібно або розгорнути вікно огляду, або зайти в меню з трьома точками. Але тепер цього робити не потрібно.

Щоб отримати додаткову інформацію, потрібно зайти в меню з трьома точками (фото: Android Police)

Журналіст Android Police помітив, що тепер Google Maps відображає більше ключових деталей прямо у вікні огляду. Як показано на скриншоті нижче, тепер ви можете швидко перевірити складність паркування, розрахунок економії палива за маршрутом і навіть передбачуваний час прибуття.

Щоб підвищити свої шанси побачити оновлення раніше за інших, переконайтеся, що ваш додаток Maps оновлено.

Google Maps відображає більше ключових деталей прямо у вікні огляду (фото: Android Police)

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