Google готує радикальні зміни у своїй пошуковій системі: що відомо

Що відомо про ініціативу від Google

Нові алгоритми, впроваджені Google, покликані оптимізувати пошукову видачу шляхом усунення спаму і контенту, що повторюється. Ці алгоритми автоматично знижують рейтинги дублюючих матеріалів у результатах пошуку, включаючи тексти, створені штучним інтелектом.

Компанія повідомляє, що опублікувала свою політику за два місяці до набрання чинності 5 травня, щоб надати власникам веб-ресурсів достатньо часу для внесення необхідних змін.

Під категорію спаму та вторинного контенту Google включає сайти, які містять масово вироблені матеріали без унікальної цінності, а також ресурси, що орендують простір на довірених веб-сайтах для розповсюдження спаму. За даними Google, новий інструмент дозволяє знизити кількість "непотрібних матеріалів" на 40 відсотків.

В рамках відповідності закону "про цифрові ринки" Європейського союзу (DMA) Google внесла зміни, включаючи додаткові екрани вибору браузера та пошукової системи за замовчуванням при початковому налаштуванні Android-пристроїв, а також при першому запуску Chrome на ПК та iOS.

Здійснюючи відповідність DMA, Google відмовляється від практики зв'язування особистих даних між обліковими записами користувачів у деяких сервісах, які раніше використовувалися для персоналізації реклами та контенту. DMA забороняє використання персональних даних у рекламних цілях без згоди користувача.