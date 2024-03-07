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Google готує радикальні зміни у своїй пошуковій системі: що відомо

Google визнала, що контент від ШІ засмітив пошуковик, і вже вживає заходів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google оголосила про впровадження передової системи боротьби з неякісним контентом у результатах пошуку. Алгоритми знижуватимуть рейтинг неоригінального контенту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Google.

Що відомо про ініціативу від Google

Нові алгоритми, впроваджені Google, покликані оптимізувати пошукову видачу шляхом усунення спаму і контенту, що повторюється. Ці алгоритми автоматично знижують рейтинги дублюючих матеріалів у результатах пошуку, включаючи тексти, створені штучним інтелектом.

Компанія повідомляє, що опублікувала свою політику за два місяці до набрання чинності 5 травня, щоб надати власникам веб-ресурсів достатньо часу для внесення необхідних змін.

Під категорію спаму та вторинного контенту Google включає сайти, які містять масово вироблені матеріали без унікальної цінності, а також ресурси, що орендують простір на довірених веб-сайтах для розповсюдження спаму. За даними Google, новий інструмент дозволяє знизити кількість "непотрібних матеріалів" на 40 відсотків.

В рамках відповідності закону "про цифрові ринки" Європейського союзу (DMA) Google внесла зміни, включаючи додаткові екрани вибору браузера та пошукової системи за замовчуванням при початковому налаштуванні Android-пристроїв, а також при першому запуску Chrome на ПК та iOS.

Здійснюючи відповідність DMA, Google відмовляється від практики зв'язування особистих даних між обліковими записами користувачів у деяких сервісах, які раніше використовувалися для персоналізації реклами та контенту. DMA забороняє використання персональних даних у рекламних цілях без згоди користувача.

Нагадаємо, що Google додав у Chrome функцію, яка значно полегшить користування браузером.

Читайте також про дії, які зроблять Google Chrome безпечнішим і підвищать його конфіденційність.

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