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Google готує другу версію Gemini: коли чекати на реліз

Що відомо про вихід другої версії Gemini від Google (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У грудні 2023 року Google анонсувала першу версію мовної моделі Gemini, а тепер, за чутками, компанія планує випустити Gemini 2.0 через рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Згідно з інформацією The Verge, Google хоче офіційно оголосити і "широко випустити" Gemini 2.0 у грудні. У звіті також йдеться про те, що "модель не демонструє того приросту продуктивності, на який розраховувала команда під керівництвом Деміса Хасабіса".

Однак, схоже, що "ця тенденція спостерігається у всіх компаній, які розробляють великі моделі". Крім того, жодних інших подробиць про те, яких функцій очікується, не повідомляється.

У грудні 2023 року Google представила докладну інформацію про Gemini 1.0 і зробила версію 1.0 Pro доступною через Bard (до перейменування), тоді як Nano з'явилася у Pixel 8 Pro. У лютому цього року версія 1.0 Ultra стала доступною у Gemini Advanced.

За нею у лютому мала б наслідувати нова модель Gemini 1.5 з розширеним вікном контексту, а підписники gemini.google.com отримали б до неї доступ у травні.

Під "широким випуском" Google, можливо, планує повторити цю двосторонню доступність як розробників, так і кінцевих користувачів.

Якщо грудневі плани виправдаються, Google матиме річний цикл випуску своїх найбільших моделей, який проходитиме приблизно між травневими конференціями розробників I/O.

Нагадаємо, що Google домовилася про застосування ядерної енергії для підтримки штучного інтелекту.

А ще у нас є матеріал про способи, які допоможуть додати Google Gemini на головний екран в iPhone.

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