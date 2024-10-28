Google готує другу версію Gemini: коли чекати на реліз

Згідно з інформацією The Verge, Google хоче офіційно оголосити і "широко випустити" Gemini 2.0 у грудні. У звіті також йдеться про те, що "модель не демонструє того приросту продуктивності, на який розраховувала команда під керівництвом Деміса Хасабіса".

Однак, схоже, що "ця тенденція спостерігається у всіх компаній, які розробляють великі моделі". Крім того, жодних інших подробиць про те, яких функцій очікується, не повідомляється.

У грудні 2023 року Google представила докладну інформацію про Gemini 1.0 і зробила версію 1.0 Pro доступною через Bard (до перейменування), тоді як Nano з'явилася у Pixel 8 Pro. У лютому цього року версія 1.0 Ultra стала доступною у Gemini Advanced.

За нею у лютому мала б наслідувати нова модель Gemini 1.5 з розширеним вікном контексту, а підписники gemini.google.com отримали б до неї доступ у травні.

Під "широким випуском" Google, можливо, планує повторити цю двосторонню доступність як розробників, так і кінцевих користувачів.

Якщо грудневі плани виправдаються, Google матиме річний цикл випуску своїх найбільших моделей, який проходитиме приблизно між травневими конференціями розробників I/O.