Перший у світі прорив. Google домовилася про застосування ядерної енергії для підтримки штучного інтелекту

У рамках нових зусиль щодо забезпечення своїх центрів даних ШІ чистою енергією компанія Google звернулася до ядерної енергії та підписала партнерство з американською компанією Kairos Power, яка розробляє невеликі модульні реактори (SMR).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на європейський канал новин і сайт Euronews , який надає актуальні міжнародні новини.

Деталі угоди

"Сьогодні ми підписуємо першу у світі корпоративну угоду про купівлю ядерної енергії з кількох невеликих модульних реакторів (SMR), які будуть розроблені Kairos Power", - йдеться у заяві Google.

Очікується, що перший такий реактор, що живить центр даних Google, буде введений в експлуатацію до 2030 року, за ним будуть додаткові розгортання реакторів до 2035 року.

Така угода дозволить забезпечити до 500 МВт нової цілодобової вуглецевої енергії для американських електричних мереж. Мережі потребують нових джерел електроенергії для підтримки технологій ШІ.

Цього достатньо, щоби щорічно забезпечувати електроенергією приблизно 360 000 будинків.

Дата-центри є серцем цифрової економіки, і очікується, що їхнє загальне енергоспоживання подвоїться в період з 2023 по 2028 рік, досягнувши 857 терават-годин (ТВтч) до кінця цього періоду.

Kairos Power розробляє невеликі модульні реактори, що використовують систему охолодження з розплавленою сіллю (замість води), обіцяючи більш короткий час будівництва та адаптовані рішення для локальних потреб.

Проте технологія ще готова, тому угода розглядається як важливий крок на шляху до довгострокового комерційного масштабу.

Цього літа Kairos Power розпочала будівництво свого демонстраційного реактора в Теннессі, першого такого проекту, який отримав дозвіл на будівництво від Комісії з ядерного регулювання США.

"Ця угода допомагає прискорити розробку нової технології для задоволення енергетичних потреб чистим та надійним способом та розкрити весь потенціал ШІ для всіх", - додала Google.

Компанія не розкрила вартість угоди або заплановане розташування реакторів.