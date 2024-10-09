Google Docs додає функцію, яка полегшить роботу з великими текстами

Що відомо про нововведення

Компанія вводить вкладки в Docs, полегшуючи пошук потрібної інформації у ваших документах.

Замість того, щоб створювати кілька файлів Doc або просто використовувати заголовки для організації інформації, ви можете записувати все, що хочете, в окремі вкладки, що буде набагато швидше, ніж переглядати довгий документ.

Вкладки також можуть зробити співпрацю з колегами менш хаотичним.

У своєму оголошенні Google перерахував кілька прикладів того, як вкладки можуть допомогти людям. "Менеджер проекту може створити вкладку для бюджету, ролей та обов'язків, цілей та ключових дат, щоб його робоча група могла не збитися зі шляху", - написала компанія.

Крім прикладів Google, ми також можемо побачити, що ця функція буде корисною для авторів, які можуть використовувати окремі вкладки для свого плану, профілів персонажів, планів сюжету, деталей сценарію та інших важливих нотаток.

Вкладки документа займатимуть ліву частину інтерфейсу Google Docs. Ви можете створити кілька підвкладок під кожною вкладкою, якщо хочете ще більше розбити інформацію, яка має йти до цього розділу.

Якщо ви зміните ім'я вкладки, ви також зможете встановити емодзі для найкращого уявлення про те, що йдеться, що потім замінить значок статті за замовчуванням.

Нова функція вже поширюється і доступна всім користувачам Google Workspace, а також усім користувачам з особистими акаунтами Gmail протягом наступних 15 днів.

(gif: Engadget)