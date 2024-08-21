Google Chrome полегшує доступ до збережених паролів на всіх пристроях

Деталі оновлення

Google каже, що надасть вам можливість увійти в Chrome для "персоналізованого перегляду", дозволяючи вам надсилати вкладки та використовувати свої збережені паролі на різних пристроях.

Але вам не потрібно входити до свого облікового запису в Chrome, якщо вам не подобається зв'язувати дані перегляду з обліковим записом Google. Google також зазначає, що для збереження історії та відкритих вкладок у своєму обліку вам потрібно буде окремо погодитися на це.

"Сьогодні користувачі все частіше чекають просто увійти в систему, щоб отримати доступ до своїх речей, і вийти із системи, щоб зберегти їх у безпеці", - пише Клер Шаррон, менеджер продукту Chrome.

"Враховуючи цю еволюцію технологій і норм користувача, ми продовжуємо робити успіхи в перетворенні нашої застарілої моделі синхронізації в модель, яка більш безшовно відповідає очікуванням користувачів сьогодні".

Що стосується того, коли саме ця зміна буде розгорнута на Android та iOS, Google радить стежити за оновленнями.