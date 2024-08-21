Google Chrome полегшує доступ до збережених паролів на всіх пристроях
Найближчим часом ви зможете отримати доступ до своїх збережених паролів, закладок та адрес у Chrome, просто увійшовши до свого облікового запису Google у браузері.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Деталі оновлення
Google каже, що надасть вам можливість увійти в Chrome для "персоналізованого перегляду", дозволяючи вам надсилати вкладки та використовувати свої збережені паролі на різних пристроях.
Але вам не потрібно входити до свого облікового запису в Chrome, якщо вам не подобається зв'язувати дані перегляду з обліковим записом Google. Google також зазначає, що для збереження історії та відкритих вкладок у своєму обліку вам потрібно буде окремо погодитися на це.
"Сьогодні користувачі все частіше чекають просто увійти в систему, щоб отримати доступ до своїх речей, і вийти із системи, щоб зберегти їх у безпеці", - пише Клер Шаррон, менеджер продукту Chrome.
"Враховуючи цю еволюцію технологій і норм користувача, ми продовжуємо робити успіхи в перетворенні нашої застарілої моделі синхронізації в модель, яка більш безшовно відповідає очікуванням користувачів сьогодні".
Що стосується того, коли саме ця зміна буде розгорнута на Android та iOS, Google радить стежити за оновленнями.
Нагадаємо, що Google може відключити деякі ваші розширення в Chrome.
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