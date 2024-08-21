Google Chrome облегчает доступ к сохраненным паролям на всех устройствах
В ближайшее время вы сможете получить доступ к своим сохраненным паролям, закладкам и адресам в Chrome, просто войдя в свою учетную запись Google в браузере.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Детали обновления
Google говорит, что предоставит вам возможность войти в Chrome для "персонализированного просмотра", позволяя вам отправлять вкладки и использовать свои сохраненные пароли на разных устройствах.
Но вам не обязательно входить в свою учетную запись в Chrome, если вам не нравится связывать свои данные просмотра с учетной записью Google. Google также отмечает, что для сохранения истории и открытых вкладок в своей учетке вам потребуется отдельно согласиться на это.
"Сегодня пользователи все чаще ожидают просто войти в систему, чтобы получить доступ к своим вещам, и выйти из системы, чтобы сохранить их в безопасности", - пишет Клэр Шаррон, менеджер продукта Chrome.
“Учитывая эту эволюцию технологий и пользовательских норм, мы продолжаем делать успехи в преобразовании нашей устаревшей модели синхронизации в модель, которая более бесшовно соответствует ожиданиям пользователей сегодня".
Что касается того, когда именно это изменение будет развернуто на Android и iOS, Google советует следить за обновлениями.
Напомним, что Google может отключить некоторые ваши расширения в Chrome.
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