Google у 2025 році: які революційні новинки на нас чекають від IT-гіганта

Android 16 + Android 16.1

Це підтверджений випуск програмного забезпечення, який має відбутися в кілька етапів. Розробка попередньої версії Android 16 вже почалася, а етап бета-тестування близький до завершення.

Очікується більше інтеграції ШІ в ядро Android, але складно зрозуміти, які глибокі зміни в ОС принесуть оновлення Gemini. Google підтвердила, що для Android 16 буде два релізи, перший з яких відбудеться у другому кварталі 2025 року. Це велике оновлення SDK, за яким послідує менше оновлення SDK у четвертому кварталі 2025 року.

У фазі попереднього перегляду великих оновлень і переробок немає, але це не означає, що зміни відсутні зовсім. Очікується багато змін, але не зовсім зрозуміло, де саме Google вноситиме найбільші зміни.

Якщо Gemini буде використовуватися в основі системи, це може бути гнучким або інтегрувати інші проекти в такі області, як камера або функції доступності - наприклад, Project Astra. Деякі користувачі навіть можуть отримати Summaries AI для сповіщень, як в iOS 18, але з більш детальною увагою до дрібних аспектів.

Android 16 + Android 16.1 (фото: 9to5Google)

Хроніки Chromecast

Принаймні, офіційно Chromecast більше не існує. Хоча, можливо, тільки за назвою. Google продовжує випускати оновлення, а офіційні магазини все ще продають пристрої, але тепер апаратне забезпечення знято з виробництва і стане все важче дістати в міру того, як запаси вичерпаються.

Майбутнє належить Google TV Streamer, але за ціну в 99 доларів він не такий доступний, як усім знайомий Chromecast. У лінійці продуктів є місце для більш дешевого стримера, який матиме поліпшення від TV Streamer, але з трохи іншим дизайном.

Chromecast (фото: 9to5Google)

Pixel 9a

Це ще один анонсований реліз, який буде слідувати перевіреному шляху попередніх телефонів Pixel A-серії та запропонує кращі характеристики за більш доступною ціною.

Минулого року Pixel 8a став досить збалансованим, хоч і трохи заплутаним пристроєм. Хоча це малоймовірно, Pixel 9a може стати хорошим завершенням для серії, якщо все буде зроблено правильно.

Уже є багато інформації, і ми знаємо, що Pixel 9a працюватиме на чипі Tensor G4 SoC, який буде в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ або 256 ГБ пам'яті UFS 3.1 і використовуватиме чип безпеки Titan M2, як і поточні пристрої Pixel. Екран буде розміром 6,3 дюйма з піковою яскравістю 1700 ніт або 2700 ніт для HDR-контенту і частотою оновлення 120 Гц.

Подвійна камера отримає зміну з 64 МП на 48 МП, сенсор Samsung GN8 плюс 13 МП ультраширокий об'єктив, який ми вже бачили у 8a і старих моделях. У пристрої буде акумулятор на 5 100 мА/год з дротовою зарядкою на 23 Вт і бездротовою зарядкою на 7,5 Вт.

Очікується, що ціна залишиться на рівні 499 доларів, як і у Pixel 8a. Це досить солідний телефон із запропонованими характеристиками, і він матиме оновлений незграбний дизайн Pixel 9.

Pixel 9a (фото: 9to5Google)

Gemini 3.0

Gemini 2.0 щойно був випущений, але він все ще в стадії експерименту і поки не використовується повсюдно в кожному випадку зі штучним інтелектом. З огляду на величезні інвестиції Google і прагнення впровадити Gemini скрізь, а також тривале розроблення платформи, не буде несподіванкою, якщо Gemini 3.0 з'явиться в якийсь момент у 2025 році.

Штучний інтелект все ще є гарячою темою, і з огляду на те, що багато платформ Google вже впроваджують Gemini, як-от Android TV, пристрої Nest і Android, можна очікувати подальших розробок і оновлень, щоб підтримувати розвиток ШІ протягом року.

Gemini 3.0 (фото: 9to5Google)

Колонки та дисплеї Nest

Минуло чотири роки відтоді, як ми побачили нові пристрої Nest Hub, і п'ять років з моменту офіційного представлення Nest Audio разом із Pixel 5. Технічно це не зовсім вірно, оскільки Pixel Tablet із зарядною станцією діє як великий Nest Hub.

Однак це не зовсім той самий продукт, і в нього є деякі обмеження, оскільки він просто виконує роль розумного дисплея, як і коли Pixel працює із зарядним пристроєм Pixel Stand.

Дисплей і колонка Nest (фото: 9to5Google)

Серія Pixel 10

Багато давніх шанувальників Pixel покладають великі надії на лінійку Pixel 10. Довгоочікуваний перехід від Samsung Foundry до TSMC для чіпів Tensor наближається. Це саме по собі може призвести до значного підвищення продуктивності, але, окрім цих деталей, у нас поки що є тільки кодові імена для моделі та очікуваний термін випуску в серпні 2025 року.

Pixel 10, або "Frankel", стане базовою моделлю цього року. Також будуть представлені Pixel 10 Pro, або "Blazer", і Pixel 10 Pro XL, також відомий як "Mustang". Pixel 10 Pro Fold отримав кодове ім'я "Rango".

Pixel 10 (фото: 9to5Google)

Продовження Pixel Buds A-series

Pixel Buds Pro отримали нову версію, але досі немає продовження Pixel Buds A-series. Можливо, 2025 рік стане роком, коли Google представить недорогу модель для тих, хто хоче отримати досвід використання Pixel, не переплачуючи.

Відтоді, як були представлені Pixel Buds A-series, минуло кілька років, за цей час у Google Store з'являлися кілька обмежених колірних варіантів, але поліпшеної версії бездротових навушників так і не було.

Навіть якщо Google візьме оригінальні елементи Pixel Buds Pro і впровадить їх у новий корпус, це, ймовірно, буде великим успіхом. Проте, це не зовсім у стилі Google, тож ми б із радістю побачили оновлену пару навушників A-series у будь-якому форматі.

Pixel Buds A-series (фото: 9to5Google)

Pixel Watch 4

Після успішного запуску Pixel Watch 3 ми знаємо, що в лінійці є місце для годинників меншого і більшого розміру. Модель 45 мм Pixel Watch 3 стала однією з найбільш поліпшених, нарешті втіливши в життя кілька обіцянок, які не змогли виконати моделі першого і другого поколінь.

Очікується, що Google представить оновлений смарт-годинник на ринку разом із лінійкою Pixel 10, але, найімовірніше, він збереже поточний стиль дизайну, можливо, з новим чипсетом та інтеграцією з гібридним інтерфейсом, який ми бачили на OnePlus Watch 2 і 2R. Це може забезпечити багатоденний термін роботи батареї, незалежно від того, якій моделі ви віддаєте перевагу.

Pixel Watch 4 (фото: 9to5Google)

Що всі сподіваються побачити від Google у 2025 році

Не кожен рік приносить нам сюрпризи у вигляді запусків або релізів. Багато анонсів від Google легко відстежуються, але ми сподіваємося, що в запасі є кілька несподіваних новинок, і нарешті будуть оновлення для продуктів, які часто залишаються поза увагою.

Google UWB трекери

З моменту офіційного запуску поліпшеної мережі Find My Device від Google не було ні слуху, ні духу про UWB трекери "Grogu". Можливо, є реальні проблеми з безпекою та конфіденційністю, які затримують випуск продукту на ринок, але це був би чудовий альтернативний варіант для нинішніх нечисленних опцій від Chipolo і Pebblebee.

Google UWB (фото: 9to5Google)

Оновлений Pixelbook

Майже немає ніяких доказів того, що Google працює над новим Pixelbook, але було б здорово побачити нові пристрої. Pixelbook Go - це останній офіційний апарат із Chrome OS від Google, і йому майже 6 років.

Ми б із радістю побачили оновлення з висококласними внутрішніми компонентами та оновленим дизайном, але поки немає жодних ознак, що це може статися.

Апаратура Android XR

З моменту офіційного анонсу і демонстрацій поки що немає жодних вказівок на те, що Google збирається випустити свої власні AR-гарнітури цього року. Проте, така можливість все-таки існує, хоча і малоймовірна.

Ми могли б побачити щось подібне через кілька років, а не в 2025 році, але гарнітура на платформі Google або Pixel Android XR була б однією з найбажаніших новинок року.

Samsung, імовірно, візьме на себе лідерство з набором для розробників Moohan, і тісна співпраця з Google дасть нам змогу побачити більше поліпшень у міру розвитку проекту.