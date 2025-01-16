Google в 2025 году: какие революционные новинки нас ждут от IT-гиганта

Android 16 + Android 16.1

Это подтвержденный выпуск программного обеспечения, который должен состояться в несколько этапов. Разработка предварительной версии Android 16 уже началась, а этап бета-тестирования близок к завершению.

Ожидается больше интеграции ИИ в ядро Android, но сложно понять, какие глубокие изменения в ОС принесут обновления Gemini. Google подтвердила, что для Android 16 будет два релиза, первый из которых состоится во втором квартале 2025 года. Это крупное обновление SDK, за которым последует меньшее обновление SDK в четвертом квартале 2025 года.

В фазе предварительного просмотра крупные обновления и переработки отсутствуют, но это не значит, что изменения отсутствуют вовсе. Ожидается много изменений, но не совсем понятно, где именно Google будет вносить наибольшие изменения.

Если Gemini будет использоваться в основе системы, это может быть гибким или интегрировать другие проекты в такие области, как камера или функции доступности - например, Project Astra. Некоторые пользователи даже могут получить Summaries AI для уведомлений, как в iOS 18, но с более детальным вниманием к мелким аспектам.

Android 16 + Android 16.1 (фото: 9to5Google)

Хроники Chromecast

По крайней мере, официально Chromecast больше не существует. Хотя, возможно, только по названию. Google продолжает выпускать обновления, а официальные магазины все еще продают устройства, но теперь аппаратное обеспечение снято с производства и станет все труднее достать по мере того, как запасы иссякнут.

Будущее принадлежит Google TV Streamer, но за цену в 99 долларов он не так доступен, как всем знакомый Chromecast. В линейке продуктов есть место для более дешевого стримера, который будет иметь улучшения от TV Streamer, но с немного другим дизайном.

Chromecast (фото: 9to5Google)

Pixel 9a

Это еще один анонсированный релиз, который будет следовать проверенному пути предыдущих телефонов Pixel A-серии и предложит лучшие характеристики по более доступной цене.

В прошлом году Pixel 8a стал достаточно сбалансированным, хоть и немного запутанным устройством. Хотя это маловероятно, Pixel 9a может стать хорошим завершением для серии, если все будет сделано правильно.

Уже есть много информации, и мы знаем, что Pixel 9a будет работать на чипе Tensor G4 SoC, который будет в паре с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.1 и использовать чип безопасности Titan M2, как и текущие устройства Pixel. Экран будет размером 6,3 дюйма с пиковой яркостью 1700 нит или 2700 нит для HDR-контента и частотой обновления 120 Гц.

Двойная камера получит изменение с 64 МП на 48 МП, сенсор Samsung GN8 плюс 13 МП ультраширокий объектив, который мы уже видели в 8a и старых моделях. В устройстве будет аккумулятор на 5 100 мА/ч с проводной зарядкой на 23 Вт и беспроводной зарядкой на 7,5 Вт.

Ожидается, что цена останется на уровне 499 долларов, как и у Pixel 8a. Это довольно солидный телефон с предложенными характеристиками, и он будет иметь обновленный угловатый дизайн Pixel 9.

Pixel 9a (фото: 9to5Google)

Gemini 3.0

Gemini 2.0 только что был выпущен, но он все еще в стадии эксперимента и пока не используется повсеместно в каждом случае с искусственным интеллектом. Учитывая огромные инвестиции Google и стремление внедрить Gemini везде, а также продолжающиеся разработки платформы, не будет неожиданностью, если Gemini 3.0 появится в какой-то момент в 2025 году.

Искусственный интеллект все еще является горячей темой, и с учетом того, что многие платформы Google уже внедряют Gemini, такие как Android TV, устройства Nest и Android, можно ожидать дальнейших разработок и обновлений, чтобы поддерживать развитие ИИ в течение года.

Gemini 3.0 (фото: 9to5Google)

Колонки и дисплеи Nest

Прошло четыре года с тех пор, как мы увидели новые устройства Nest Hub, и пять лет с момента официального представления Nest Audio вместе с Pixel 5. Технически это не совсем верно, так как Pixel Tablet с зарядной станцией действует как большой Nest Hub.

Однако это не совсем тот же продукт, и у него есть некоторые ограничения, поскольку он просто выполняет роль умного дисплея, как и когда Pixel работает с зарядным устройством Pixel Stand.

Дисплей и колонка Nest (фото: 9to5Google)

Серия Pixel 10

Многие давние поклонники Pixel возлагают большие надежды на линейку Pixel 10. Долгожданный переход от Samsung Foundry к TSMC для чипов Tensor приближается. Это само по себе может привести к значительному повышению производительности, но, кроме этих деталей, у нас пока есть только кодовые имена для модели и ожидаемый срок выпуска в августе 2025 года.

Pixel 10, или "Frankel", станет базовой моделью этого года. Также будут представлены Pixel 10 Pro, или "Blazer", и Pixel 10 Pro XL, также известный как "Mustang". Pixel 10 Pro Fold получил кодовое имя "Rango".

Pixel 10 (фото: 9to5Google)

Продолжение Pixel Buds A-series

Pixel Buds Pro получили новую версию, но до сих пор нет продолжения Pixel Buds A-series. Возможно, 2025 год станет годом, когда Google представит недорогую модель для тех, кто хочет получить опыт использования Pixel, не переплачивая.

С тех пор, как были представлены Pixel Buds A-series, прошло несколько лет, за это время в Google Store появлялись несколько ограниченных цветовых вариантов, но улучшенной версии беспроводных наушников так и не было.

Даже если Google возьмет оригинальные элементы Pixel Buds Pro и внедрит их в новый корпус, это, вероятно, будет большим успехом. Тем не менее, это не совсем в стиле Google, так что мы бы с радостью увидели обновленную пару наушников A-series в любом формате.

Pixel Buds A-series (фото: 9to5Google)

Pixel Watch 4

После успешного запуска Pixel Watch 3 мы знаем, что в линейке есть место для часов меньшего и большего размера. Модель 45 мм Pixel Watch 3 стала одной из самых улучшенных, наконец-то воплотив в жизнь несколько обещаний, которые не смогли выполнить модели первого и второго поколений.

Ожидается, что Google представит обновленные смарт-часы на рынке вместе с линейкой Pixel 10, но, скорее всего, они сохранят текущий стиль дизайна, возможно, с новым чипсетом и интеграцией с гибридным интерфейсом, который мы видели на OnePlus Watch 2 и 2R. Это может обеспечить многодневный срок работы батареи, независимо от того, какую модель вы предпочитаете.

Pixel Watch 4 (фото: 9to5Google)

Что все надеются увидеть от Google в 2025 году

Не каждый год приносит нам сюрпризы в виде запусков или релизов. Многие анонсы от Google легко отслеживаются, но мы надеемся, что в запасе есть несколько неожиданных новинок, и наконец-то будут обновления для продуктов, которые часто остаются вне внимания.

Google UWB трекеры

С момента официального запуска улучшенной сети Find My Device от Google не было ни слуха, ни духа о UWB трекерах "Grogu". Возможно, есть реальные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью, которые задерживают выпуск продукта на рынок, но это был бы отличный альтернативный вариант для нынешних немногочисленных опций от Chipolo и Pebblebee.

Google UWB (фото: 9to5Google)

Обновленный Pixelbook

Почти нет никаких доказательств того, что Google работает над новым Pixelbook, но было бы здорово увидеть новые устройства. Pixelbook Go - это последний официальный аппарат с Chrome OS от Google, и ему почти 6 лет.

Мы бы с радостью увидели обновление с высококлассными внутренними компонентами и обновленным дизайном, но пока нет никаких признаков, что это может случиться.

Аппаратура Android XR

С момента официального анонса и демонстраций пока нет никаких указаний на то, что Google собирается выпустить свои собственные AR-гарнитуры в этом году. Тем не менее, такая возможность все-таки существует, хотя и маловероятна.

Мы могли бы увидеть нечто подобное через несколько лет, а не в 2025 году, но гарнитура на платформе Google или Pixel Android XR была бы одной из самых желанных новинок года.

Samsung, вероятно, возьмет на себя лидерство с набором для разработчиков Moohan, и тесное сотрудничество с Google позволит нам увидеть больше улучшений по мере развития проекта.