"Гонщик" наделал горя: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Харькове

В Харькове на проспекте Науки 23-летний гражданин Йемена устроил жуткое ДТП. Он снес пешеходов, что стояли на "островке безопасности". Двое пострадавших в больнице, один - в тяжелом состоянии.

Игорь Терехов, заместитель городского главы, прокомментировал в Facebook состояние потерпевших в аварии.

"Наделал горя этот "гонщик"… По состоянию на сейчас, одна из пострадавших с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой в коме на ИВЛ - врачи от нее не отходят", - отметил он.

Второй пострадавший - 10-летний мальчик - с множественными переломами рук, ног, другими травмами. Но его жизни ничего не угрожает. Остальные пострадавшие уже дома.

Напомним, трагедия произошла 7 ноября около 16:10 на проспекте Науки. Там автомобиль на скорости влетел в четырех людей. Их доставили в больницу.

Гражданину Йемена грозит до восьми лет тюремного заключения. Судя по видео с места аварии, мужчина находился за рулем в неадекватном состоянии.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику, 18+.

Виновник ДТП на проспекте Науки в Харькове (видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, что виновником ДТП на проспекте Науки стал 23-летний гражданин республики Йемен. В 2016 году он получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба.

Ранее мы писали также, что на водителя напали люди, которые стали свидетелями происшествия.