"Гонщик" наробив горя: стало відомо про стан постраждалих у ДТП у Харкові

У Харкові на проспекті Науки 23-річний громадянин Ємену влаштував моторошну ДТП. Він зніс пішоходів, що стояли на "острівці безпеки". Двоє постраждалих в лікарні, один - у важкому стані.

Ігор Терехов, заступник міського голови, прокоментував у Facebook стан потерпілих в аварії.

"Наробив горя цей "гонщик"... Станом на зараз, одна з постраждалих з вкрай тяжкою черепно-мозковою травмою в комі на ШВЛ - лікарі від неї не відходять", - зазначив він.

Другий потерпілий - 10-річний хлопчик - з множинними переломами рук, ніг, іншими травмами. Але його життю нічого не загрожує. Інші постраждалі вже вдома.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада близько 16:10 на проспекті Науки. Там автомобіль на швидкості влетів у чотирьох людей. Їх доставили в лікарню.

Громадянину Ємену загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Судячи з відео з місця аварії, чоловік перебував за кермом у неадекватному стані.

Обережно, відео містить ненормативну лексику, 18+.

Винуватець ДТП на проспекті Науки у Харкові (відео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що винуватцем ДТП на проспекті Науки став 23-річний громадянин республіки Ємен. В 2016 році він отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання в Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба.

Раніше ми писали також, що на водія напали люди, які стали свідками події.