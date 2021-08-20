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Гоночные болиды протестовали первый украинский хайвей, построенный по программе Зеленского

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Киев, Пятница 20 августа 2021 14:34
Гоночные болиды протестовали первый украинский хайвей, построенный по программе Зеленского Фото: гоночные болиды протестовали первый украинский хайвей (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Днепропетровщине состоялся заезд гоночных болидов трассой Н-31 "Днепр - Решетиловка", которую называют первым украинским хайвеем, построенным во времена Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Пять болидов "Эстония" Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 км/час сделали три круга по 14-километровому участку новой трассы. Машинами управляли профессиональные гонщики: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, мастер спорта международного класса Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.

"Вывод тест-драйва - качество покрытия без нареканий", - отмечается в сообщении.

Дорога Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" - трасса национального значения, которая проходит по Днепропетровской и Полтавской областям. Ее общая протяженность составляет 137,6 км. Это кратчайший путь и оптимальный маршрут из Киева в Днепр. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 89 километров, в Днепропетровской - 58 км. Трассу строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас дорожники работают над финишным участком магистрали за новым мостом через канал "Днепр - Донбасс".

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Posted by Укравтодор on Thursday, August 19, 2021

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить и построить 6500 км дорог: 4500 км государственного и 2000 км местного значения.

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