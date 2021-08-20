Гоночные болиды протестовали первый украинский хайвей, построенный по программе Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Пять болидов "Эстония" Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 км/час сделали три круга по 14-километровому участку новой трассы. Машинами управляли профессиональные гонщики: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, мастер спорта международного класса Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.

"Вывод тест-драйва - качество покрытия без нареканий", - отмечается в сообщении.

Дорога Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" - трасса национального значения, которая проходит по Днепропетровской и Полтавской областям. Ее общая протяженность составляет 137,6 км. Это кратчайший путь и оптимальный маршрут из Киева в Днепр. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 89 километров, в Днепропетровской - 58 км. Трассу строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас дорожники работают над финишным участком магистрали за новым мостом через канал "Днепр - Донбасс".