Гоночні боліди протестували перший український хайвей, збудований за програмою Зеленського

На Дніпропетровщині відбувся заїзд гоночних болідів трасою Н-31 " Дніпро - Решетилівка ", яку називають першим українським хайвеєм, що побудований за часи Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

П’ять болідів "Естонія" Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола 14-кілометровою ділянкою нової траси. Машинами керували відомі професійні гонщики: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту по мотокросу та кільцевих гонках, багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно-кільцевих гонок, майстер спорту міжнародного класу Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.

"Висновок тест-драйву - якість покриття бездоганна", - зазначається у повідомленні.

Дорога Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" - траса національного значення, що проходить Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,5 кілометрів. Це найкоротший шлях та оптимальний маршрут з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 кілометрів. У Дніпропетровській - 58 км. Дорогу будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Наразі дорожники працюють над фінішною ділянкою магістралі за новим мостом через канал "Дніпро - Донбас".