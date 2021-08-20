Гоночні боліди протестували перший український хайвей, збудований за програмою Зеленського
На Дніпропетровщині відбувся заїзд гоночних болідів трасою Н-31 "Дніпро - Решетилівка", яку називають першим українським хайвеєм, що побудований за часи Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".
П’ять болідів "Естонія" Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола 14-кілометровою ділянкою нової траси. Машинами керували відомі професійні гонщики: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту по мотокросу та кільцевих гонках, багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно-кільцевих гонок, майстер спорту міжнародного класу Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.
"Висновок тест-драйву - якість покриття бездоганна", - зазначається у повідомленні.
Дорога Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" - траса національного значення, що проходить Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,5 кілометрів. Це найкоротший шлях та оптимальний маршрут з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 кілометрів. У Дніпропетровській - 58 км. Дорогу будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Наразі дорожники працюють над фінішною ділянкою магістралі за новим мостом через канал "Дніпро - Донбас".
Автомобільний дебют на першому українському хайвеї – трасі Н-31 У Дніпропетровській області новозбудованою...Posted by Укравтодор on Thursday, August 19, 2021
Нагадаємо, перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року відновити та розбудувати 6500 км доріг: 4500 км державного та 2000 км місцевого значення.