ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гончаренко в прямом эфире подарил нардепам контрабандные сигареты: "купил по смешной цене"

Новина українською →
Суббота 25 сентября 2021 07:07
Гончаренко в прямом эфире подарил нардепам контрабандные сигареты: "купил по смешной цене" Коллаж РБК-Украина: Алексей Гончаренко показал купленные контрабандные сигареты
Автор: Владимир Костырин

Антиолигархический закон, который приняла Верховная Рада, не приведет к реальной борьбе с проблемой и не снизит коррупцию, убежден народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Политик сравнил поддержанный закон о создании реестра олигархов с недостаточно эффективной реформой на таможне.

В подтверждении своих слов депутат продемонстрировал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" купленный в Киеве блок контрабандных сигарет.

Гончаренко возмущается, что контрабанду побороть не удалось, несмотря на соответствующие заверения властей около полугода назад.

"Было заявлено: "Все, мы победили контрабанду. Контрабанда - стоп! Мы список контрабандистов составили - всех их к стене, сейчас лопнет бюджет от денег"... Прошло полгода. За полгода увеличились поступления в бюджет? Лопнул бюджет от денег? Нет. А может быть исчезла контрабанда?" - задал депутат риторический вопрос коллегам от партии "Слуга народа", которые в студии одобрительно высказывались о принятом законе о деолигархизации.

Он достал блок контрабандных сигарет, которые специально купил в то утро возле станции метро "Дорогожичи". Гончаренко уточнил, что табачные изделия были без акциза, на пачках надписи на английском, по "цене смешной - она вдвое дешевле".

"Ничего не изменилось. А что же изменилось, друзья? Вместо тех контрабандистов, которые, наверное, плохо делились с Офисом президента, пришли контрабандисты, которые хорошо делятся с Офисом президента. И теперь то же самое они хотят сделать с олигархами - плохих олигархов поменять на хороших", - высказал мнение нардеп.

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.


Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.


А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.


Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.


В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Гончаренко Контрабанда
LITE
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы