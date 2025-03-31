"ГОМІН. Квітень". Киян запрошують відчути пульс нової української сцени: де і коли

4 квітня кияни і гості столиці мають шанс відчути пульс сучасної української сцени на події "ГОМІН. Квітень" в легендарному клубі Atlas. Цей вечір стане справжнім святом для поціновувачів якісної та різноманітної музики, адже на сцену вийдуть три яскраві представники нової генерації артистів.

Хто виступить на концерті "ГОМІН. Квітень"

Brykulets

Brykulets - один із найяскравіших представників нової хвилі української музики. Розпочавши свій творчий шлях у 2017 році, він невпинно експериментував зі звучанням, аж поки не підкорив серця слухачів завдяки вірусному успіху в TikTok. Його музика, що поєднує в собі драйв року та енергію фанку, принесла йому популярність і навіть вивела на сцену національного відбору "Євробачення".

На "ГОМІН. Квітень" Brykulets представить свою фірмову суміш жанрів, і це буде його останній виступ у супроводі рок-бенду. Глядачі зможуть насолодитися такими хітами, як "Лебідонько", "Бро", "Піони", "Забирай свої речі", які вже стали улюбленими серед шанувальників.

Уляна Дель Рей

Львівські поп-панки, які поєднують у своїй творчості неорогульський стиль з сучасними експериментами. Їхній дебютний альбом "Все простіше, ніж здається", випущений восени 2024 року, повертає слухачів до щирих емоцій та простоти.

У репертуарі гурту є як прониклива лірика, так і драйвові хіти, а також спільна робота з львівським репером Polamav та кавер-версія пісні легендарного гурту Loozer "Моя собака".

Пропаща Сила

Цей київський гурт грає концептуальний інді-рок з британським впливом та елементами брит-попу. Їхній нещодавно виданий дебютний альбом "Показники особистісного зросту" - це поєднання іронічного погляду на повсякденне життя з театральністю та глибокими роздумами. Гурт швидко здобув популярність завдяки вірусному успіху в TikTok. На "ГОМІН. Квітень" вони виконають свої хіти, такі як "Сирець", "Забуду" та "4 кімнати", створюючи неповторну атмосферу для занурення в їхній емоційний та музичний світ.



Благодійність та єднання

"ГОМІН. Квітень" - це не просто концерт, а й можливість зробити добру справу. Організатори ставлять за мету зібрати 100 000 гривень на підтримку спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України.

Під час попереднього заходу в листопаді 2024 року за участі Blooms Corda, Мії Рамарі та ba.latskii вдалося зібрати 78 000 гривень. Найменший донат тоді становив 60 копійок, а сотні людей переказали по 5 гривень - це вкотре доводить: навіть маленькі внески мають значення і допомагають закривати збори.

Купити квитки на концерт можна на сайті Concert.ua за цим посиланням.

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