"ГОМІН. Квітень". Киевлян приглашают почувствовать пульс новой украинской сцены: где и когда
4 апреля киевляне и гости столицы имеют шанс почувствовать пульс современной украинской сцены на событии "ГОМІН. Квітень" в легендарном клубе Atlas. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей качественной и разнообразной музыки, ведь на сцену выйдут три ярких представителя новой генерации артистов.
Больше о событии читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Кто выступит на концерте "ГОМІН. Квітень"
Brykulets
Brykulets - один из самых ярких представителей новой волны украинской музыки. Начав свой творческий путь в 2017 году, он неустанно экспериментировал со звучанием, пока не покорил сердца слушателей благодаря вирусному успеху в TikTok. Его музыка, сочетающая в себе драйв рока и энергию фанка, принесла ему популярность и даже вывела на сцену национального отбора "Евровидения".
На "ГОМИН. Квітень" Brykulets представит свою фирменную смесь жанров, и это будет его последнее выступление в сопровождении рок-бэнда. Зрители смогут насладиться такими хитами, как "Лебідонько", "Бро", "Піони", "Забирай свої речі", которые уже стали любимыми среди поклонников.
Уляна Дель Рей
Львовские поп-панки, которые сочетают в своем творчестве неорогульский стиль с современными экспериментами. Их дебютный альбом "Все простіше, ніж здається", выпущенный осенью 2024 года, возвращает слушателей к искренним эмоциям и простоте.
В репертуаре группы есть как проникновенная лирика, так и драйвовые хиты, а также совместная работа с львовским рэпером Polamav и кавер-версия песни легендарной группы Loozer "Моя собака".
Пропаща Сила
Эта киевская группа играет концептуальный инди-рок с британским влиянием и элементами брит-попа. Их недавно изданный дебютный альбом "Показники особистісного зросту" - это сочетание ироничного взгляда на повседневную жизнь с театральностью и глубокими размышлениями. Группа быстро получила популярность благодаря вирусному успеху в TikTok. На "ГОМІН. Квітень" они исполнят свои хиты, такие как "Сирець", "Забуду" и "4 кімнати", создавая неповторимую атмосферу для погружения в их эмоциональный и музыкальный мир.
Благотворительность и единение
"ГОМІН. Квітень" - это не просто концерт, но и возможность сделать доброе дело. Организаторы ставят цель собрать 100 000 гривен в поддержку спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины.
Во время предыдущего мероприятия в ноябре 2024 года при участии Blooms Corda, Мии Рамари и ba.latskii удалось собрать 78 000 гривен. Самый маленький донат тогда составлял 60 копеек, а сотни людей перевели по 5 гривен - это еще раз доказывает: даже маленькие взносы имеют значение и помогают закрывать сборы.
Купить билеты на концерт можно на сайте Concert.ua по этой ссылке.
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