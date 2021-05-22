Голубовская резко высказалась о смене главы Минздрава: "дякую, дуже дякую!"

По словам Голубовской, отставка Степанова является необоснованной, и около 80 процентов медиков поддерживали и поддерживают уже бывшего чиновника.

"И совершенно не понятно назначение на должность человека (замглавы Минздрава Виктора Ляшко, - Ред.), который работал в команде, и собственно должен был за все это отвечать... Дорожную карту (вакцинации от COVID-19, - Ред.) готовил главный санитарный врач, к ней очень много замечаний", - отметила инфекционист.

Также Голубовская рассказала о законопроекте, из-за которого в Украине могло остаться только четыре лабораторных центра, и указала на то, что Ляшко имеет отношение к такому документу.

"Вам тестов не хватает? Вы представьте себе, что было бы, если бы этот законопроект удалось реализовать. Мы в свое время тоже постарались, чтобы затормозить в ноябре 2019 года его принятие, и в январе 2020-го пандемия коронавируса уже "исправила положение" сама... Мы вообще стояли на краю пропасти, коронавирус нас спас. Он нас спас от законопроекта, который полностью децентрализовал бы нам противоинфекционную защиту, похоронив бы навсегда нашу биобезопасность", - сказала она.

Голубовская добавила, что при Степанове был диалог с медицинской общественностью, и медработники "просто консолидировались и работали".

"И как его некрасиво сняли, по отношению к специалистам... вот плюнули, сказали "Дякую, дуже вам дякую!" - добавила инфекционист.

Видео: Ольга Голубовская прокомментировала отставку Степанова и назначение Ляшко главой Минздрава

Ранее Ольга Голубовская рассказала о COVID-смертности в Украине, и подчеркнула, что в этом списке наша страна на 41-м месте, согласно данным мировой статистики заболеваний коронавирусом.

Как сообщалось, уволенный Степанов пожаловался на массированную морально-психологическую атаку, с которой ему пришлось столкнуться на должности главы Минздрава.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась о деле Виктора Медведчука.



Также Венедиктова рассказала, почему залог за Медведчука составил именно 300 миллионов гривен.



Не обошлось без "горячих" дискуссий. Так, в прямом эфире вспыхнул спор между народным депутатом Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым относительно того, стоит ли вводить санкции СНБО против соратников Медведчука с ОПЗЖ.



Кроме того, слушайте, что ответил Зеленский на вопрос о том, как предотвратить эмиграцию четверти населения Украины.



Ну и еще смотрите, как молодые украинцы относятся к празднованию в стране 8 и 9 мая.