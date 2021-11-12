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Голубовская рассказала, что врачи получат новые протоколы для лечения больных "Дельтой"

Автор: Владимир Костырин

В Украине медики в ближайшее время получат новые протоколы для лечения зараженных коронавирусом штамма "Дельта", рассказала ведущий инфекционист Ольга Голубовская, и уточнила, что такие изменения врачи одобрили буквально на днях.

Об этом передали в пресс-службе партии "Слуга народа".

Голубовская в рамках конференции врачей-инфекционистов во время посещения Центральной городской больницы в Ровно отметила, что рост заболеваний COVID-19 штамма "Дельта" в странах Европы начался с конца весны 2021-го.

При этом завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца подчеркнула, что в Украине есть возможности для раннего лечения опасного заболевания и предотвращения летальных исходов от "Дельты".

"У нас есть ресурс, который помогает избегать таких смертей и его нужно ввести. К тому же мало кто говорит о раннем лечении заболевания, а оно есть и оно эффективно", - рассказала заслуженный врач Украины.

Голубовская в очередной раз призвала граждан, особенно из группы риска, вакцинироваться от коронавируса.

Кроме того, важно не забывать о правилах карантина, в частности избегать мест скопления людей и ограничить контактирование, чтобы всеми способами минимизировать риски заболевания, добавила врач.

Напомним, перед этим Ольга Голубовская рассказала, в чем главная опасность штамма коронавируса "Дельта", и чем эта мутация отличается от ранних "версий" COVID.

Также мы писали, что ранее Ольга Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса из тех, которые применяют в Украине.

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Ольга ГолубовскаяКоронавирус "Дельта"