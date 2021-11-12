Голубовська розповіла, що лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на "Дельту"

Голубовська в рамках конференції лікарів-інфекціоністів під час відвідування Центральної міської лікарні в Рівному зазначила, що зростання захворювань на COVID-19 штаму "Дельта" в країнах Європи почалося з кінця весни 2021-го.

При цьому завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця наголосила, що в Україні є можливості для раннього лікування небезпечного захворювання та запобігання летальним наслідкам від "Дельти".

"У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне", - розповіла заслужений лікар України.

Голубовська вчергове закликала громадян, особливо з групи ризику, вакцинуватися від коронавірусу.

Крім того, важливо не забувати про правила карантину, зокрема уникати місць скупчення людей і обмежити контактування, щоб усіма способами мінімізувати ризики захворювання, додала лікар.