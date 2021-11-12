Голубовська розповіла, що лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на "Дельту"

В Україні медики найближчим часом отримають нові протоколи для лікування заражених коронавірусом штаму "Дельта", розповіла провідний інфекціоніст Ольга Голубовська, та уточнила, що такі зміни лікарі погодили буквально днями.
Про це передали в прес-службі партії "Слуга народу".
Голубовська в рамках конференції лікарів-інфекціоністів під час відвідування Центральної міської лікарні в Рівному зазначила, що зростання захворювань на COVID-19 штаму "Дельта" в країнах Європи почалося з кінця весни 2021-го.
При цьому завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця наголосила, що в Україні є можливості для раннього лікування небезпечного захворювання та запобігання летальним наслідкам від "Дельти".
"У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне", - розповіла заслужений лікар України.
Голубовська вчергове закликала громадян, особливо з групи ризику, вакцинуватися від коронавірусу.
Крім того, важливо не забувати про правила карантину, зокрема уникати місць скупчення людей і обмежити контактування, щоб усіма способами мінімізувати ризики захворювання, додала лікар.
Нагадаємо, перед цим Ольга Голубовська розповіла, в чому головна небезпека штаму коронавірусу "Дельта", і чим ця мутація відрізняється від ранніх "версій" COVID.
Також ми писали, що раніше Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу з тих, які застосовують в Україні.