Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру при COVID-19

Інфекціоніст розповіла про температуру при коронавірусі (фото: РБК-Україна)

Відомий київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру, якщо у вас коронавірус. Лікар вважає, що на початку захворювання цього робити строго не можна.

"Є закономірність інфекційного процесу і в її початковий період температуру збивати не можна. Це наш з вами захист, відпрацьований мільйонами років проти будь-яких збудників. Навіть нових. Це і прямий противірусний захист, синтез інтерферону, швидкість захисних клітин. І безпосередню дію на вірус: при високій температурі він зменшує свою здатність до відтворення, - розповіла Голубовська "Обозревателю".

Але є випадки для збивання лихоманки. До них відносяться інсульт, органічні ураження головного мозку або схильність дитини до судом.

"Або ж немає сил терпіти її, або вона дуже висока. В іншому випадку, збивання температури збільшує шанси на виникнення імунологічної фази", - поділилася медик.

Як ми писали раніше, київський лікар-інфекціоніст Дубровський Євген розповів, у яких випадках температуру все-таки потрібно збивати. За його словами, це потрібно обов'язково робити, якщо термометр показує понад 39 градусів, а також у випадках, якщо лихоманка тримається кілька днів і не йде.

Також ми повідомляли, що доктор Комаровський розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі - втрату нюху. За словами заслуженого українського лікаря, відсутність нюху може навіть бути єдиною ознакою COVID-19.