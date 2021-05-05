Голубовская рассказала, что делать при укусе клеща: основные правила

В Украине длится сезон клещей. Ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что же делать, если клещ к вам все-таки присосался.

Что делать, если вы "поймали" на себя клеща

Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща.

Удалите сразу клеща, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее очень важно быстро извлечь паразита.

Распространённой ошибкой является попытка "задушить" клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;

Также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;

Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;

Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте еще раз, если не получилось - обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;

После удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки;

Голубовская напомнила, что для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики.

"Надо отметить, что в целом избегать воздействия клещей, их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%", - написала инфекционист.